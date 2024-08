Le général Jean-Baptiste Tine «honoré d’être docteur»

Ce samedi 17 août 2024, à l’amphithéâtre Kocc Barma Fall de la Fastef et en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et paramilitaires, ainsi que de proches et collaborateurs, j’ai soutenu une thèse de doctorat intitulée : «La gouvernance sécuritaire en Afrique de l’Ouest à l’ère des nouvelles menaces : enjeux et défis dans la zone saharo-sahélienne.»

Le jury, présidé par le Professeur Saliou Ndiaye (ancien Recteur de l’UCAD), était composé des membres suivants :

M. Pape Samba Ndiaye, Maître de conférences agrégé des Universités,

M. Ibou Sane, Directeur de thèse et Professeur titulaire des Universités,

M. Aly Tandian, Professeur titulaire des Universités,

M. Souleymane Gomis, Professeur titulaire des Universités,

M. Abdoulaye Niang, Professeur titulaire des Universités,

M. Mor Ndao, Professeur titulaire des Universités et

M. Papa Ogo Seck, Professeur titulaire agrégé.

Les membres du jury ont souligné la qualité exceptionnelle de cette recherche, tant sur le plan théorique que pratique, en mettant en lumière la rigueur méthodologique et la richesse des données mobilisées. Ils ont reconnu en mon travail, une contribution significative au progrès des connaissances dans le domaine de la sécurité en Afrique.

À l’issue de ses délibérations, le jury m’a attribué la mention Très Honorable avec félicitations du jury. Je m’honore désormais d’être devenu Docteur.

Jean-Baptiste Tine