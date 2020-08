Le geste d’humilité du président Macky Sall salué par…

El Hadj Souleymane Ba : »Nous saluons le geste d’humilité du Président Macky… »

Lors de la célébration de la Journée nationale de reboisement, le Président de la République Macky Sall s’est agenouillé pour planter son arbre. Un geste qui continue d’être salué par bon nombre de citoyens sénégalais. Dans une note transmise à nos soins, un des partisans de la mouvance présidentielle, d’ailleurs, un des plus dynamiques au niveau de la Commune de Grand-Yoff( Dakar) vient d’apprécier, à sa juste valeur ce geste qu’ il qualifie d’humilité, de grandeur.

El Hadji Souleymane Ba, puis que c’est de lui qu’il s’agit, de dire : » Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall vient encore de poser un acte très fort; il s’ est signalé d’ une si belle manière. Lors de la célébration de la journée nationale de reboisement tenue, cette année, à Diamniadio, il s’est mis à genoux pour planter, de manière symbolique, son arbre.C’est un acte d’ humilité et de grandeur. Aujourd’hui, on souhaite que son comportement fasse des émules.

Comme l’ on dit, l’arbre , c’ est la vie. Nous devons tous nous adhérer à son ambitieux programme » Sénégal Vert » car il en dépendant de notre qualité de vie et , surtout, dans un contexte de changements climatiques et leurs conséquences désastreuses sur notre qualité de vie » , a dit M. Ba. L’opérateur économique de son état,de renchérir : »Dans la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement de la République du Sénégal a consenti d’ innombrables efforts dont l’objectif est d’ atténuer davantage l’ impact de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19 sur nos populations.

Les récentes mesures annoncées par le Ministre de l’ Intérieur et de la Sécurité Publique sont aussi à saluer par ce que elles viennent à point nommé. Nous devons tous doubler alors de vigilance pour en finir avec ce fléau. Nous mettons ce moment à profit pour exhorter les sénégalais au respect strict des gestes barrières à savoir, notamment, le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique.Nous louons aussi le professionnalisme et le courage jamais défaillant de notre corps médical « .

Correspondance particulière de Ibrahima NGOM