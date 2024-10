Le gros fake de Sonko sur Amadou Ba…les faux rapports sur

Ousmane Sonko est-il un prestidigitateur politique qui fait sortir des rapports d’un chapeau magique puis les fait disparaître sans que quelqu’un puisse y jeter un coup d’œil ? Son invite à un débat public et contradictoire à Amadou Ba est parsemée de menaces de diffusion d’un rapport sur la gestion d’Amadou Ba au ministère des Finances. Amadou Ba a accepté le débat sous réserve de la mise à disposition desdits rapports. Ousmane dispose-t-il réellement de rapports compromettants sur Amadou Ba ?

Pendant qu’il était encore opposant, Sonko menaçait avec des « preuves ».. Aujourd’hui au pouvoir, Ousmane Sonko menace toujours avec des preuves invisibles. Dans l’affaire des 27 milliards du PRODAC, il a déclaré qu’il détenait des preuves et des documents. Devant le tribunal, Ousmane Sonko n’avait ni preuves ni documents. Il a été condamné pour diffamation. C’est toujours la même rengaine. Aujourd’hui, Ousmane Sonko déclare détenir des rapports qui seront mis à la disposition du peuple Sénégalais.

C’est Ousmane Sonko qui l’a révélé dans un post sur les réseaux sociaux : « Chacun présentera ses arguments au peuple sénégalais le jour J, et je puis vous promettre, que les stigmates de mauvaise gestion de l’ancien Premier ministre seront aussi criards que les rayures d’un zèbre. Tout est référencé, sourcé et renseigné à partir de documents officiels irréfutables (y compris des rapports qui l’ont mis en cause) et sera mis à la disposition du peuple sénégalais ». Croyez-vous sincèrement que Ousmane Sonko détient ces rapports explosifs ? Selon un observateur politique, « si Sonko détenait ce genre de documents, il les aurait rendus public depuis fort longtemps ».

Sonko a toujours menacé ses adversaires avec des rapports « fictifs ». Comme dans l’affaire des 94 milliards, l’affaire du vol de pétrole par Macky Sall avec des pipelines, comme dans l’affaire du TER (Train Express Régional) où il disait que si le TER roule entre Diamniadio et Dakar, « il ne s’appelle plus Sonko ». Et pourtant le TER marche bien entre Diamniadio et Dakar. Il semble avoir oublier ses déclarations sur l’affaire Petro-Tim en accusant Aliou Sall de devoir à chaque Sénégalais 400.000 FCFA. Depuis qu’il est Premier ministre, il semble avoir oublié totalement Aliou Sall.

Les déclarations de Sonko sur les rapports qui incrimineraient Amadou Ba sont de la poudre aux yeux. Selon le journaliste-écrivain, Cheikh Yérim, tout ceci ne serait que diversion. Selon lui, Ousmane Sonko invite à un débat, c’est pour noyer l’affaire Bougane Guèye Dany, ensuite, pour atténuer les effets du ‘’discours fort’’ d’Amadou Ba lors de sa conférence de presse. Sonko serait encore dans une stratégie de com. Sonko serait-il réellement prêt à débattre avec Amadou Ba ?

Le camp d’Amadou a compris la stratégie de Sonko. Et c’est pourquoi les responsables de la coalition Jamm Ak Njariñ de Amadou Ba veut mettre Sonko devant le fait accompli. Zahra Iyane Thiam, responsable politique proche d’Amadou Ba met la pression sur Sonko : « Tel un gladiateur sans glaive, vous manipulez et fabulez pour avancer. Monsieur le PM, donnez les éléments et avançons, sans dérobade ni raillerie. Le Sénégal vous observe et se désole chaque jour un peu plus. J’espère ardemment que vous ne ferez pas subir à ce débat, auquel vous avez appelé Amadou Ba, le même sort que celui de la DPG. Amadou Ba est Maître de son agenda ».

Sonko mettra-t-il les rapports entre les mains de son adversaire, Amadou Ba ou les rendra-t-il publics directement avant le débat ? Sonko ne fera rien du tout car « les rapports dont il parle n’existent que dans son imagination » selon un analyste politique. Ousmane Sonko ne veut ni débat ni publier des rapports. Il cherche uniquement à captiver l’attention des populations avec les législatives. C’est la méthode du populiste Ousmane Sonko pour attirer tous les regards sur lui…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn