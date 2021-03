Le juge Samba Sall malade…l’avocat de Guy introduit une demande de mise en liberté provisoire

Finalement Guy Marius Sagna a été plus chanceux que ses autres coinculpés. Pour tous les détenus dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, qui devaient être entendus dans le fond par le doyen des juges, seul M. Sagna a été entendu. Mais par le magistrat instructeur du 3e cabinet.

Selon L’AS, le doyen des juges d’instruction, Samba Sall, qui les avait inculpés et placés sous mandat de dépôt, était absent pour des raisons de santé. L’avocat de l’activiste et membre de Frapp France Dégage, Me Moussa Sarr, rapporte que l’audition s’est déroulée.

A l’en croire, son client a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Aussitôt la fin de l’audition, Me Sarr a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Me Moussa Sarr espère que le parquet ne s’y opposera pas. La défense garde espoir de voir son client humer l’air de la liberté dans les prochaines heures. Sa requête sera envoyée au parquet pour avis et observation.

Selon Me Moussa Sarr, son client continue de clamer son innocence. Ce, puisqu’il a été enlevé par la police. Selon lui, Guy Marius Sagna n’a commis aucun acte matériel.