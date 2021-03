Le M2D entame une tournée auprès des familles religieuses

Le mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) a entamé une tournée auprès des familles religieuses pour expliquer le sens de sa lutte et son caractère démocratique et pacifique pour la restauration de l’Etat de droit, le respect des libertés et des valeurs républicaines. Selon L’AS, Ndiassane a constitué la première étape du périple.

La délégation du M2D -composée de Dr Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Sarré, Ndèye Fatou Diop Blondin, Fatima Mbengue, Kilifeu et Mourtala Seck- a été reçue par Serigne Mame Bouh Ballé Kounta, frère du Khalife de Ndiassane, en présence du porte-parole du Khalife, Bouh Abdourahmane Kounta, et plusieurs membres de la famille.