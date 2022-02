Ça chauffe à Bokk Gis Gis…Le marabout Abdou Bara Doly s’éloigne de Pape Diop

Le parti Bokk Gis Gis est-il en train de nager dans des eaux troubles ? Entre Pape Diop et Cheikh Abdou Bara Doly c’est le « je t’aime moi non plus ».

En effet, le coordonnateur du parti à Touba est dans une posture de dissidence depuis quelques temps. Selon nos sources à Touba, le tonitruant député n’est plus en odeur de sainteté avec son boss. Et cette même source d’informer qu’un clash serait né lors des élections locales où « Cheikh Abdou Bara Doly a refusé de prendre les fonds alloués par le parti de l’ancien président du Sénat sous Wade. Il a tout bonnement préféré rouler sur fonds propres. Et pire encore, il a refusé de prendre les appels de son patron politique. »

Une situation délicate qui risque de porter un sacré coup à la formation politique de Pape Diop.

Selon certains observateurs câblés à Touba, « c’est la séparation assurée entre Pape Diop et son responsable politque ». Selon cet analyste politique, « Cheikh Abdou Bara Doly est entré dans une rébellion car le leader de son parti aurait pû lui éviter l’échec de Mbacké lors des Locales. Il a été battu par un autre marabout politicien en l’occurrence Serigne Fallou Mbacke qui sous la bannière de Yewi askane wi a remporté l’élection du conseil départemental de Mbacké.

« Vu les bonnes relations entre le député de Bokk Gis gis et le patron de Pastef Ousmane Sonko, c’est Cheikh Abbdou Bara Dolly qui était pressenti pour diriger la liste. Mais dopé par un sentiment de fidélité et de loyauté à Pape Diop et en sus d’être le bien-aimé des populations de Touba, Cheikh Abdou Bara Doly a préféré partir aux Locales sous la bannière de Bokk Guis guis.

Cheikh Abdou Bara Doly perdu par son discours hostile et une insolence déplorable.

Le Député Cheikh Abdou Bara Doly est peint comme celui qui s’illustre le plus souvent en public par des discours hostiles et parfois même virulents. Il est habitué des révélations dans l’hémicycle et toutes ses interventions frisent parfois l’insolence et le manque d’élégance. C’est lui-même qui annonçait que certains Ministres corrompent certains Députés pour éviter des critiques et autres questions gênantes lors des marathons budgétaires. « Certains ministres corrompent des députés en venant à l’Assemblée dans le but de se faire applaudir et d’éviter toute critique sur le fonctionnement de leur ministère » avait-il déclaré dans un entretien avec le journal Le Témoin.

Un responsable politique local sous le couvert de de l’anonymat pense que le député Cheikh Abdou Bara Doly va cavaler seul ou sceller d’autres alliances avec d’autres partis ou mouvements pour les prochaines élections législatives prévues au mois de juillet.

Duel fratricide avec son frère Député

Décidément, Cheikh Abdou Bara Doly semble être un habitué des confrontations au point d’entrer dans une rivalité politique avec son frère lui aussi député à l’assemblée nationale. Sur la scène politique de la capitale religieuse, l’on assiste au quotidien à des guerres de positionnement entre les deux marabouts politiciens. Et tout ceci pour essayer de garder et de gagner l’estime des populations de Touba. Mais c’est son frère qui lui dame le pion car bénéficiant de la confiance du président Abdoulaye Wade qui l’a choisi de diriger la présidence du groupe parlementaire au sein de l’hémicycle.

Une position qui ne fait pas l’affaire de Cheikh Abdou Bara Doly qui veut coûte que coûte asseoir son hégémonie politique dans la capitale du mouridisme.

Le legs de Ibrahima Gueye, ancien maire de Mbacké, va-t-il tomber en ruine ?

On peut dire aisément que l’ancien Maire de Mbacké est celui qui a installé le parti Bokk Gis Gis à Mbacké.

En effet, après avoir quitté le parti libéral au lendemain de la défaite du régime libéral de Me Abdoulaye Wade, le président Pape Diop avait sollicité l’ancien Directeur du Coud pour l’accompagner de sa nouvelle aventure. C’est ainsi qu’il a dirigé la formation jusqu’à sa mort et force est de reconnaître que c’est Cheikh Abdou Bara Doly qui assurait la relève avec quelques compagnons du défunt premier magistrat de Mbacké.

Avec lui, la coalition gagnante sous l’impulsion de Me Abdoulaye Wade gagne les 5 députés du département de Mbacké qui sont issus du parti Bokk Gis Gis. En tout état de cause, les élections législatives prévues au mois de juillet risquent d’être compliquées pour Pape Diop si son compagnon qui risque de faire route à part. Les prochains jours nous édifieront.

Abdou Marie Dia à Mbacké pour xibaaru.sn