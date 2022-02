Le mari fuit et laisse sa femme entre les mains d’agresseurs…dans la forêt de Mbao

Une dame de nationalité guinéenne a sans doute passé les pires moments de sa vie hier. Dans une voiture avec son mari et leur fils de 15 ans, M. D était tranquillement assise pendant que son époux conduisait. Mais une fois arrivé au niveau de la foret de Mbao, leur véhicule s’est embourbé dans le sable. Et au moment où ils se débrouillaient pour se tirer d’affaire, quatre individus, armés de machettes, se sont dirigés vers eux. Constatant qu’ils étaient au mauvais endroit et au mauvais moment, son époux, agent à l’hôpital Principal de Dakar, son fils de 15 ans et elle, ont pris la poudre d’escampette. Moins chanceuse que son mari et son enfant, elle a été rattrapée par les agresseurs pendant que les autres ont réussi à échapper aux bandits qui l’avaient visiblement prise pour cible.

Déterminés à satisfaire leur libido sur leur victime, les quatre gros gaillards l’ont déshabillée. Face à sa farouche résistance, ils l’ont tabassée. A la suite de cela, ils ont tenté de l’attacher pour se relayer sur elle. Mais la Guinéenne, qui n’avait plus que ses yeux pour pleurer, a finalement eu de la chance. Quatre passants qui étaient sur une charrette sont tombés sur la scène. C’est ainsi que ces derniers ont volé à son secours, poussant les agresseurs à disparaître dans la nature, laissant l’une de leurs machettes sur les lieux. Mais la dame qui croyait sortir de l’auberge n’était pas encore au bout de ses peines.

Ses sauveurs n’étaient pas apparemment de bons samaritains. Avant même qu’elle reprenne ses esprits pour les remercier, ils ont commencé à lui faire des attouchements, cherchant également à la violer. Alors qu’ils s’apprêtaient à passer à l’acte, la dame a crié de toutes ses forces jusqu’à alerter un chauffeur qui se trouvait non loin des lieux. C’est ce dernier qui l’a finalement tirée des griffes de ses agresseurs avant de la conduire à la brigade de la gendarmerie de Keur Massar.

Ne voulant laisser aucune chance aux agresseurs de disparaitre dans la nature en toute impunité, les gendarmes se sont mis au travail. Mais l’époux de la dame avait déjà saisi les éléments du commissariat de Yeumbeul Comico. Après une opération de ratissage, les pandores ont réussi à arrêter un individu du nom de Samba Boye alias Bathie. Acheminé à la brigade, ce dernier a été formellement identifié par la dame comme faisant partie des agresseurs. Pour le moment, l’enquête suit son cours.

Source : L’AS