TAS satisfait d’avoir détrôné le « Mburook-Soow » à Thiès

Thierno Alassane Sall (TAS) projette d’aller vers une nouvelle stratégie de conquête. L’ancien ministre de l’Énergie sous Macky Sall l’a affirmé lorsqu’il s’adressait à ses militants et sympathisants. D’après «Vox Populi», son parti s’adressera prochainement aux Sénégalais, à travers la presse, pour présenter le bilan précis « de la participation de la République des valeurs aux échéances électorales ».

Mais d’ores et déjà, le leader de la République des valeurs/Réewum Ngor, s’est félicité « des résultats honorables obtenus dans différentes localités du Sénégal où elle était en lice, avec plus d’une centaine de conseillers élus à travers le pays, ainsi qu’une victoire dans la région de Sédhiou ».

A Thiès, il ajoute que le parti a récolté des milliers de suffrages et a grandement contribué à détrôner le symbole du reniement, le «Mburook-Soow», pour enfin laver l’affront fait aux Thiessois. TAS de poursuivre : «Ces résultats sont d’autant plus satisfaisants pour la République des valeurs/Réewum Ngor qui, s’étant présentée sous sa propre bannière à ces élections face à de grandes coalitions nationales, et participant à sa première élection, a su conquérir le suffrage de beaucoup de nos compatriotes.»

Toutefois, pour lui et ses partisans, ils doivent de «réinventer en tant que parti politique pour consolider nos acquis et conquérir de nouveaux publics. C’est pourquoi une nouvelle stratégie de conquête va être mise en place afin de renforcer les structures du parti. Cette nouvelle dynamique aura pour objectif principal de refonder les structures de notre parti et de redonner espoir à l’ensemble des militants et des sympathisants», annonce-t-il.