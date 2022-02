Le démarrage du championnat de Basket encore reporté !

Encore un report du démarrage de la saison de Basketball au Sénégal. Alors que la compétition en D1 (Filles et Garçons) devait commencer ce week-end du 5 et 6 Février, la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a sorti un communiqué pour faire part d’un second report. Ce serait lié à la “participation de notre équipe nationale de Football à la finale de la CAN qui aura lieu le 6 Février 2022”.

L’instance dirigeante du Basketball sénégalais informe que le National 1 va finalement démarrer le 12 février 2022.