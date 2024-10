Le mari infidèle bat à mort son épouse de 39 ans puis se dénonce

Il était 15H00, samedi, quand un homme a appelé les gendarmes pour confesser le meurtre de son épouse. Les secours se sont immédiatement rendus au domicile conjugal situé à Saint-Pantaléon-de-Larchen, en Corrèze.

Ils n’ont pu que constater le décès de la femme de 39 ans, qui gisait dans la cuisine de la maison. Selon les premières constatations, elle a été battue à mort. Son mari, âgé de 40 ans, s’est laissé interpellé sans difficultés et a été placé en garde à vue.

Selon un voisin, quelques jours avant le drame, une violente dispute avait éclaté entre la victime et la maîtresse du suspect. « Il y a eu une altercation entre deux femmes, apparemment l’épouse légitime absente depuis quelques temps, partie en Turquie, et une autre qui avait dû prendre sa place, enfin on ne sait pas trop… mais il y a une altercation violente et la gendarmerie est restée un moment pour calmer l’affaire » a expliqué ce témoin sur France 3.

Le suspect a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Le couple avait trois enfants.

