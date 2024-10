Cette femme démembre sa mère et cuisine ses restes

Un cadavre démembré a été retrouvé dans l’arrière-cour d’une propriété du comté de Robertson, dans le Kentucky (Etats-Unis). C’est un entrepreneur chargé de travaux d’aménagement qui a fait la macabre découverte mercredi 9 octobre et qui a donné l’alerte.

Les bras, les jambes et la tête avaient été retirés du buste et le torse et la colonne vertébrale avaient été coupés en deux et les organes retirés. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, la jeune femme de 32 ans qui se trouvait à l’intérieur de la maison, a refusé de leur ouvrir.

Les forces de l’ordre ont négocié avec la trentenaire à l’aide d’un robot pendant des heures. Elle est finalement sortie du domicile vers 23H00. Placée en garde à vue, Torilena Fields (photo gauche) a avoué avoir démembré sa mère Trudy (photo droite) et cuisiné certaines parties du corps.

En effet, la police a découvert des restes humains dans un matelas plié à côté du corps ainsi que dans une marmite qui se trouvait à l’intérieur du four, avec des parties du corps qui semblaient avoir été cuites.

Source : FD