Le Mercy Ships va revenir au Sénégal !

Mercy Ships va revenir au Sénégal. La flotte américaine est attendue dans la capitale sénégalaise en ce début de l’année 2022. Après avoir quitté le Sénégal en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les professionnels bénévoles de Mercy Ships s’honorent de s’associer au ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal en proposant une intervention chirurgicale immédiate aux populations. Mercy Ships compte également partager des ressources et des formations pour le renforcement de capacité des professionnels de santé du Sénégal, rapporte Emedia.

Organisation caritative internationale, Mercy Ships utilise des navires-hôpitaux pour apporter espoir et guérison aux nations qui construisent des systèmes de santé plus solides. Sa collaboration avec l’Etat du Sénégal vise à accompagner le pays et à soutenir le volet santé de sa stratégie existante « Sénégal émergent ».

Pour son retour annoncé sur le terrain, Mercy Ships 2022 se concentrera sur le service aux patients qui ont déjà été sélectionnés pour subir une intervention chirurgicale. Ces patients vivent dans les 14 régions du Sénégal. En collaboration avec les professionnels de la santé locaux, le dépistage des patients a commencé avant l’arrivée de l’Africa Mercy. Des politiques et des exigences en matière de vaccination sont en place, permettant à Mercy Ships d’opérer de manière sûre et responsable tout en offrant une chirurgie qui transforme la vie de ceux qui en ont le plus besoin.