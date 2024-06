La direction de la prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) a démenti l’information faisant état de l’existence d’un virus Omicron XBB qui serait cinq fois plus dangereux que la variante delta du coronavirus avec « un taux de mortalité plus élevé ».

« Il est fait état dans les réseaux sociaux de ce jeudi 27 juin 2024, d’un message WhatsApp affirmant l’existence d’un virus Omicron XBB cinq fois plus dangereux que la variante delta et a un taux de mortalité plus élevé », a relevé la direction de la prévention dans un communiqué. La même source signale que le ministère de la Santé et de l’Action sociale « n’est pas l’auteur de ce message malveillant de nature à installer le doute et la désinformation au sein de l’opinion ».

La direction de la prévention ajoute que le ministère « prendra toutes les dispositions afin que de pareils messages ne puissent continuer à semer le doute dans l’opinion ou à discréditer le travail en cours ». Elle invite les populations à la ‘’vigilance, à la sérénité et surtout à ne pas céder à la panique ». Des cas de Covid-19 ont été enregistrés chez des pèlerins de retour du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, récemment.