Un communiqué de presse du ministère de l’énergie suite aux informations sur la SENELEC.

Quand on aime pas le bien.

Malheureusement, certaines personnes ont décidé de faire de leur vie un livre de blablas. Arrêtons les tintamarres et les vacarmes de Pioche et concentrons nous sur l’essentiel. L’heure n’est plus aux batailles de positionnement, aux crises de leadership et aux dénigrements de personnalités. Arrêtons les propos diffamatoires voire mensongers qui ne font que ternir l’image de la république bâtie à coup de sacrifices immenses. Pourquoi vouloir vaille que vaille combattre ou liquider un digne patriote qui fait son travail et qui ne fait faire ce qu’il a à faire pour la réussite de ce que nous voulons porter encore tout haut pour notre chèr Sénégal. C’est seulement quand nous nous tairons pour travailler que nous serons crédibles devant les sénégalais. Le climat social est très tendu et très agité et les sénégalais nous attendent sur les vraies questions pour les sortir de la précarité. Le président Macky Sall a posé les jalons. Que tout le monde fasse son devoir patriotique et républicain et s’il vous arrive d’avoir de vaillants soldats comme Mouhamadou Makhtar Cissé, il faut le protéger au lieu de vouloir le liquider. Heureusement que le Ministre du pétrole et des énergies l’a très tôt compris, à ne jamais se mêler des choses inutiles voire médiocres. Son but, il le connaît, son sillon, il le maîtrise, de tout faire pour que le président Sall réussisse son second mandat. Mouhamadou Makhtar Cissé a su porter haut le flambeau de l’émergence. D’abord durant ses cinq bonnes années à la SENELEC, il a réussi à redresser une société nationale qui était à l’agonie avec le fameux » Plan Takkal », hérité du régime précédent. Il déclare, » pour ma cinquième année consécutive, la SENELEC a connu un résultat reluisant en 2016, avec un passage aux impôts de plus de 3 milliards de FCFA ». Ceux qui disent que la boite est dans une situation critique, n’ont qu’à revoir leur copie et aller vers la bonne information pour qu’enfin qu’ils soient dans une objectivité intellectuelle. La récente sortie de l’actuelle DG de la SENELEC, Pape Demba Biteye n’en dit pas le contraire, affirmant que la société se porte bien. Qu’il soit Adama Gaye ou Thiemokho Bore ou autres qui ne se sont pas encore révélés, que leurs accusations mensongères n’ébranlent guère MMC. Vous êtes des mercenaires envoyés par des encagoulés qui lorgnent déjà le fauteuil présidentiel mais demain fera jour. Essayez au moins d’être pertinents et objectifs une fois dans votre vie. Ensuite, MMC est un cas pour la république comme vous prétendez le dire car sa seule et unique ambition c’est de voir la république au rendez-vous des grandes nations et la réussite du président Sall avec son ambitieux programme du PSE. Son nouveau poste très stratégique ne lui donne pas le temps de se verser à des futilités.

Enfin, MMC n’est pas dans vos logiques de successions et d’opportunistes, il est l’homme de la situation et il a la baraka de changer comme une baguette magique tout ce qu’il touche de ses mains bénites. Makhtar est loyal à son excellence et travaille pour la république qu’est le sunugaal.

Mouhamadou Lamine Diop