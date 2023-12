La fonction publique innove avec Jokko Public pour ses usagers

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue des services rendus aux usagers, Gallo Ba, le Ministre chargé de la Transformation du Secteur public avec l’accompagnement du PAMA a initié « JOKKO PUBLIC » pour un service public plus proche, plus simple, plus accessible et plus performant au front office dudit Ministère.

L’objectif de JOKKO PUBLIC est de permettre à tous les usagers de s’exprimer sur le service rendu. Concept novateur, JOKKO PUBLIC vise, notamment à :

– associer l’usager à l’amélioration du fonctionnement des services publics ;

– renforcer l’effort de personnalisation des relations entre agents et usagers ;

– renforcer l’information du public en matière de formalités et démarches administrative.

Visitant le service d’accueil et d’orientation Monsieur Gallo BA, Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public a salué l’initiative et a demandé aux agents préposés à l’accueil de ne ménager aucun effort pour la satisfaction des usagers.

Pour rappel, monsieur Mamadou Abdoulaye TOURE Directeur de la Transformation du Secteur public est le maître d’œuvre de ce nouveau concept destiné à toute l’Administration.

Les usagers qui ont visité le Ministère dans la journée ont exprimé leur satisfécit et demandé que l’action soit pérennisée.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn