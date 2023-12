Les recrues de la fonction publique reçoivent leurs attestations

Monsieur Gallo BA, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur Public a présidé la cérémonie de clôture de la formation des nouvelles recrues au CNFA de Rufisque. Selon lui, la formation aura été, pour plus de mille recrues, une porte d’entrée dans la mission sacerdotale consistant à incarner et à développer la culture du service public.

Il a aussi indiqué que l’objectif visé est que les nouvelles recrues prennent connaissance de l’Etat, de ses exigences et de son personnel, la culture et les valeurs de notre Administration , leurs futures relations de travail et la prise en compte des usagers du service public qu’on appelle de plus en plus clients et leur responsabilité en tant qu’agent de la Fonction publique.

Le Ministre a terminé son discours en invitant les nouveaux venus à avoir un comportement irréprochable et exemplaire dans leurs lieux de travail.

La cérémonie s’est terminée par une remise symbolique d’attestation aux nouvelles recrues.

Pour rappel la formation s’est tenue du 13 au 22 décembre au CNFA de Rufisque.

