Le mouvement AGIR règle ses comptes avec certains Rewmistes…

Réglons nos comptes, chers certains rewmistes

Aujourd’hui vous avez décidé de rejoindre Oumar Sarr, Oumar Guèye, Pape Diouf, Maître Nafissatou Cissè, Waly Fall, Ousmane Thiongane…que vous aviez désigné comme des traîtres parce qu’ils avaient rejoint le camp présidentiel.

Vous vous enorgueillissiez d’être des marathoniens qui résisteraient aux lambris dorés du pouvoir afin de sauvegarder une dignité que les transhumants ont perdu.

Finalement vous avez juste emprunté la voie de ceux que vous critiquiez hier.

Ils avaient reçu un appel, vous avez reçu votre appel (hors contexte covid).

Ils avaient pris des postes, vous en avez pris.

Ils se sont finalement tus sur les impairs d’un gouvernement qu’ils décriaient naguère, vous vous tairez.

Toutes vos gesticulations pour allumer un contre-feux, ne parviendront pas à enfouir une vérité indélébile : vous n’êtes pas mieux que les autres que vous critiquiez hier.

Vos positons et postures changeantes sont enrôlées dans une euphorie symptomatique, celle d’être pressée d’occuper des postes. Chacun se signale comme il le peut, dans la totale contradiction de ses propres convictions, pour juste ne pas être oublié à l’heure du partage.

Voilà le sort que vous avez réservé à l’idéal « Rewmi ». Quel triste sort !

J’avais naïvement cru que vous y croirez jusqu’au bout. Raison pour laquelle, jamais je n’ai cessé de vous défendre même en étant profondément ancré dans AGIR.

Macky Sall n’avait-il pas finalement raison de nous refuser un récépissé sous prétexte que le nom « Rewmi », « pays » en Wolof, appartient à tous et ne peut pas être monopolisé par une seule entité ? Pensez-vous avoir honoré le nom que vous ne vouliez changer pour rien au monde ?

En définitive, ce terme sacré qui renvoie au pays est aujourd’hui enrôlé dans une camisole de force qui s’appelle « niit ki. » Tout se règle et se justifie autour d’intérêts personnels.

Vous avez piétiné les valeurs qui servaient de charpente à l’idéal « Rewmi ».

Le manque de respect à la parole donnée et aux engagements qui était vu comme une abomination est banalisé et même honteusement légitimé.

Le recours à la politique politicienne est aujourd’hui votre arme pour justifier l’injustifiable.

La tortuosité que vous aviez collé à feu Djibo Ka, le déshonneur que vous aviez attribué à Macky Sall après qu’il a renié sa parole sur le mandat de 5 ans, la traîtrise que vous aviez collé à ceux qui vous aviez quitté sont des modules que vous enseignez dans vos différentes prises de parole. Sans gêne, sans respect aux nombreuses victimes de vos retournements spectaculaires.

Finalement vos accusations grotesques, méchantes et ignobles accompagnées d’une campagne de presse cynique contre le président Thierno Bocoum quand il avait décidé de quitter le rewmi ne révèlent qu’une seule chose : Vous pensiez qu’il allait vous devancer dans le partage du gâteau et risquait de se servir avant vous.

Aujourd’hui l’histoire lui donne raison.

Dou yéne, doléne mome.

NB : Que ceux qui se sentent morveux se mouchent vite. Cela me permettra de sortir les autres arguments qui ne pouvaient pas tous se contenir dans un seul texte. Je suis d’attaque !

Moussa Athie

Chargé de l’information et de la veille médiatique du mouvement AGIR