Le mouvement GFC déplore les attaques de Idy contre Wade

Et l’on continue de se demander pourquoi?

À l’instar de l’opinion, la Génération des Forces Citoyennes s’interroge encore sur la réelle motivation de cette répression et persécution contre le Président Abdoulaye WADE par Idrissa Seck.

L’homme multiplie ses provocations et atteintes morales pour faire mal à une grande figure politique et démocratique du pays. Et par ailleurs, Dirigeant d’un parti légalement constitué.

Le mouvement Gfc allié du Pds déplore ce comportement d’un garçon incorrect indigne d’un profils qui aspire diriger un pays de valeur comme le Sénégal.

Par mesure de prudence sur l’éventualité de troubles d’une autre nature, le Président de la république est interpellé et avertit sur cette atteinte délibérée et avérée à l’ordre et à la sûreté nationale.

L’autorité est, par devoir, tenu d’excréter le démon qui habite l’âme de ce mari infidèle ou de laisser le soin aux partisans et sympathisants de s’en occuper sans l’excommunier à nouveau du jeu électoral.

En prenant une décision, l’autorité devrait s’assurer qu’elle recoupe la préoccupation du Pds et de ses alliés, savoir par exemple que ces attaques exothermiques ciblées contre l’ex-Chef de l’Etat ne contribuent pas à l’apaisement de l’espace politique sous haute tentions.

Mame Cheikh Seck

Président du mouvement