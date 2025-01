Le mouvement «Mbeubeuss dafa doy» opte pour la modernisation du site

La gestion de la décharge de Mbeubeuss soulève un grand tollé à Keur Massar après que les dirigeants du projet de Promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged) ont annoncé le déguerpissement des récupérateurs installés sur place afin de pouvoir moderniser la décharge.

En effet, il y est prévu l’implantation d’un centre industriel qui permettra une meilleure gestion des déchets. À cet effet, le mouvement « Mbeubeuss dafa doy » a tenu, hier, à la mairie de Malika, un atelier de partage sur les impacts de la décharge de Mbeubeuss afin de discuter du projet en gestation. Les acteurs ont relevé toutes les questions liées aux effets négatifs causés directement par la décharge. Ainsi, ont-ils effectué un diagnostic sans complaisance pour élaborer des pistes de solutions pouvant atténuer la souffrance des populations. Cet atelier d’échange et de partage a vu la participation de plusieurs notables du département de Keur Massar.

En plus des autorités déconcentrées, des dignitaires religieux, des délégués de quartier, des impactés de la décharge, des représentants de la Sonaged, des experts dans le domaine de l’environnement, entre autres, ont marqué de leur présence cette activité. L’édile de la commune de Malika, Momar Talla Gadiaga, souhaite que l’on fasse une étude holistique de la situation de Mbeubeuss afin que les parties prenantes composées de l’État, des populations et des travailleurs puissent se retrouver autour d’une table et prendre les bonnes décisions. « Partout dans le monde, les décharges sont facteurs de développement. Donc la décharge de Mbeubeuss ne doit pas être en reste. Aujourd’hui, sa réhabilitation voire sa modernisation est une demande sociale. Je ne milite pas pour la fermeture catégorique de la décharge, mais je demande aux nouvelles autorités de trouver des solutions idoines afin de la rentabiliser au profit des populations et des travailleurs », a-t-il préconisé dans des propos rapportés par Le Soleil.

Médoune Dia, délégué au quartier Toucouleur et membre fondateur du mouvement, a, pour sa part, salué l’initiative du projet de réhabilitation de la décharge que le Promoged compte mettre en place. Tel que défini, précise-t-il, ledit projet est très ambitieux. Mais, ajoute-il, « nous voulons un cadre de concertation plus élargi entre les populations et les autorités pour une bonne gestion de la décharge ».

Le principal plaidoyer des différents acteurs a été la modernisation de la décharge pour en faire un centre de transformation des ordures qui requiert des normes qui mettent en valeur la préservation de l’environnement, permettant aux riverains de vivre dans de très bonnes conditions. Ainsi, ils attendent que la décharge de Mbeubeuss puisse présenter un nouveau visage à l’image des grandes décharges qui sont partout ailleurs dans le monde. Pour ce faire, ils ont appelé les autorités à repenser le mode de gestion des déchets. De ce fait, ils ont exhorté l’État à travailler en synergie avec tous les acteurs pour diminuer les effets néfastes de la décharge, surtout sur le plan sanitaire.