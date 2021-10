Le nouveau gouvernement Tunisien connu !

La Tunisie s’est dotée lundi d’un nouveau gouvernement, onze semaines après l’éviction du précédent cabinet par le président Kais Saied qui s’est arrogé les pleins pouvoirs.

En pleine crise socio-économique et sanitaire et après des mois de blocage politique, M. Saied a invoqué le 25 juillet un « péril imminent » pour limoger le gouvernement et suspendre le Parlement avant de s’attribuer par décret de vastes pouvoirs le 22 septembre. Des mesures dénoncées comme un « coup d’Etat » par ses opposants et des ONG.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, le gouvernement, qui a prêté serment devant M. Saied lors d’une cérémonie retransmise à la télévision, est dirigée par une femme, l’universitaire Najla Bouden, nommée le 29 septembre. Mais celle-ci ainsi que son équipe jouiront de prérogatives considérablement réduites après le coup de force présidentiel.

Voici sa composition

Ministre de la Justice : Leila Jaffel

Ministre de la Défense : Imed Memmich

Ministre de l’Intérieur : Taoufik Charfeddine

Ministre des Affaires étrangère : Othmane Jerandi

Ministre des Finances : Sihem Boughdiri Nemssia

Ministre de l’Economie et la planification : Samir Saïed

Ministre des Affaires sociales : Malek Zahi

Ministre de l’Industrie : Neila Nouira Ghonji

Ministre du Commerce : Fadhila Rabhi Ben Hamza

Ministre de l’Agriculture : Mohamed Elyes Hamza

Ministre de la Santé : Ali Mrabet

Ministre de l’Education : Fethi Sellaouti

Ministre de l’Enseignement supérieur : Moncef Boukthir

Ministre de la Jeunesse et des sports : Kamel Deguich

Ministre des Technologie : Nizar Ben Neji

Ministre du Transport : Rabii Majidi

Ministre de l’Equipement : Sarra Zaâfrani

Ministre des Domaines de l’Etat : Mohamed Rekik

Ministre de l’Environnement : Leila Chikhaoui

Ministre du Tourisme : Mohamed Moez Ben Hassine

Ministre des Affaires religieuses : Brahim Chaibi

Ministre de la Femme : Amel Belhaj

Ministre des Affaires culturelles : Hayet Guetat Guermazi

Ministre de l’Emploi : Nassreddine Nsibi

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères : Aïda Hamdi