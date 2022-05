Le nouveau maillot des Lions fait polémique

Le prochain maillot que le Sénégal pourrait porter au Mondial 2022, a fuité. D’après le site Dootyheadlines, l’équipementier des Lions aurait déjà montré un aperçu de la prochaine tunique des Lions.

Le maillot de football domicile Puma Sénégal 2022 présente un look audacieux – principalement blanc et basé sur le modèle Ultraweave, la caractéristique remarquable du maillot de la Coupe du monde Puma Sénégal 2022 est définitivement un chevron sur la poitrine, conçu d’après le drapeau sénégalais. Les couleurs du drapeau, rouge, jaune et rouge, sont également utilisées sur le col et les poignets des manches du maillot domicile Puma Sénégal 2022 World Cup. Le maillot domicile du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 sera dévoilé le 22 mai 2022.

Mais ce nouveau maillot fait déjà polémique. Sur les réseaux sociaux chacun y va de son avis. Si certains apprécient, d’autres ne sont pas emballés par ce nouveau maillot qui ressemble à celui du Mali ou de la Guinée.