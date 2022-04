Le nouveau maire de Demette reçu au Palais

Au sortir de son audience avec le président Macky Sall, le Maire s’est prononcé en ces termes, « le Président de la République nous a fait l’honneur de nous recevoir aujourd’hui au Palais. Ça a été pour nous l’occasion de le remercier de l’excellent travail exécuté dans l’île à morphil ( désenclavement, électrification) et partout au Sénégal.

Je lui ai entretenu de l’héritage politique et social de feu KALADJO que nous souhaiterions perpétuer dans un grand cadre fédérateur dénommé Synergies Républicaines. SR s’engage à soutenir l’action du Président au Sénégal et dans la Diaspora. C’est ici, le lieu de remercier mon grand frère Cheikh Oumar Anne , MESRI, qui a rendu cette rencontre possible et nous gratifie de son soutien moral et clairvoyant.

Une rencontre facilitée par le Ministre Cheikh Oumar Hanne afin de permettre à la jeune commune de Demette d’exposer les priorités dans l’espoir de trouver une oreille attentive auprès du président Macky Sall », déclare-t-il.