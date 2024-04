«Le nouveau régime saura transformer les conditions de vie des Sénégalais» (Me Abdoulaye Tine)

Pour une première avec les membres de la Coalition «Diomaye Président», le Président Bassirou Diomaye Faye et son Pm Ousmane Sonko ont tenu à marquer de leur présence la première réunion de cette coalition tenue, ce samedi, au King Fahd Palace. Cette rencontre intervient au lendemain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye.

Adressant ses vives félicitations au Premier ministre et à l’ensemble de son gouvernement, et en présentant ses vœux «les plus sincères de réussite au président de la République pour son mandat», Me Abdoulaye Tine de se montrer optimiste. Optimiste, dit-il, en étant convaincu que le nouveau régime saura «contribuer avec énergie à la transformation des conditions de vie des Sénégalais». Mais aussi, poursuit-il, «au rayonnement international de notre pays». «Je formule le vœu que, sous leur impulsion, voit le jour un Sénégal nouveau», prie Me Tine dans Le Quotidien.

La première réunion de «Diomaye Président», organisée dans un contexte post électoral, s’inscrit dans un souci de réajuster de manière stratégique cette coalition dont la gestion du pouvoir sera scrutée par les acteurs politiques, notamment les membres de l’opposition. Cette rencontre, qui se tient au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement, est destinée à appeler à faire bloc derrière le nouveau gouvernement et le Président Bassirou Diomaye Faye. Lors de son intervention, Ousmane Sonko, Premier ministre et figure de proue de la coalition, en a donné une parfaite illustration. Ainsi, il a lancé un appel vibrant à l’unité nationale afin de favoriser le développement harmonieux du pays. Tout en mettant l’accent sur l’importance de rester solidaires et engagés envers les idéaux de la coalition.

Après un retard accusé dans sa constitution, finalement la liste du nouveau gouvernement du Sénégal a été rendue publique vendredi dernier, au palais de la République.