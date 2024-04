Ligue des champions : Une menace terroriste plane sur les quarts de finale

L’inquiétude grandit. A la veille du quart de finale aller de Ligue des champions, entre le PSG et le FC Barcelone mercredi 10 avril à 20 h 45 au Parc des Princes, la sécurité est «considérablement» renforcée à Paris. «Le préfet de police, avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin, a renforcé considérablement les moyens de sécurité», a déclaré Gérald Darmanin ce mardi 9 avril, évoquant une «menace caractérisée évoquée publiquement par l’Etat islamique».

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) «est particulièrement à pied d’œuvre pour être au rendez-vous d’un renseignement préventif ou, s’il le fallait, curatif», a-t-il ajouté. Gérald Darmanin s’exprimait à Paris lors d’un déplacement à la brigade fluviale de la préfecture de police, qui sera notamment engagée sur la sécurisation de la cérémonie d’ouverture sur la Seine des Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août).

«L’EI a menacé les quarts de finale de la Ligue des champions (matchs allers programmés mardi et mercredi), pas spécifiquement en France, via une de ses agences de communication», précise une source proche du dossier. Selon plusieurs journaux étrangers, un média chargé de relayer la communication de l’Etat islamique (EI), Al Azaim Foundation, aurait partagé une affiche de Daech. On peut y voir un homme, cagoulé, une arme lourde à la main. En fond, les quatre stades qui accueilleront les quarts de finale de la Ligue des champions ces mardi et mercredi : l’Emirates Stadium (stade d’Arsenal à Londres), le Parc des princes (PSG à Paris), la Metropolitano Arena (Atletico à Madrid) et Santiago Bernabeu (Real à Madrid). L’affiche est accompagnée d’une phrase : «Tuez-les tous.»

Gérald Darmanin a confirmé face aux médias avoir vu «une communication de l’Etat islamique qui vise particulièrement les stades» et qui n’est pour autant «pas nouvelle». «J’ai demandé ce matin à la directrice générale de la sécurité intérieure de communiquer les informations que nous avions aux autres services des autres pays qui accueillent les quarts de finale», a indiqué le ministre.

L’EI «est le responsable des huit derniers attentats que la France a connus», a-t-il souligné, tout en appelant à ne pas «sombrer dans ce qu’essaye de faire la propagande terroriste, c’est-à-dire essayer de semer la peur, la terreur, partout».

