Ligue des champions : Des affiches alléchantes pour les quarts de finale

Les fans de ballon rond attendent beaucoup de la soirée de mercredi en Ligue des champions. Les deux quarts de finale aller au programme dès 21h00 promettent monts et merveilles.

Le Real Madrid, club le plus titré dans la compétition avec 14 victoires, accueille Manchester City, tenant du trophée, pour ce qui devient un vrai classique en C1. Les deux équipes avaient en effet déjà été aux prises en demi-finale lors des deux dernières saisons, avec une qualification chacune.

Les Espagnols filent vers un nouveau titre de champion en Liga. Ils comptent 8 points d’avance sur Barcelone et peuvent donc se concentrer totalement sur leur objectif européen. Pour leur part, les Citizens de Manuel Akanji sont engagés dans une terrible lutte à trois en Premier League avec Arsenal et Liverpool, sur qui ils comptent un point de retard. Pep Guardiola et ses hommes ont aussi encore une demi-finale de FA Cup à jouer contre Chelsea.

Les deux clubs ont de nombreux arguments à faire valoir, de sorte que ce duel s’annonce indécis et serré. Jude Bellingham et Vinicius d’un côté, Kevin de Bruyne et Erling Haaland de l’autre, les candidats pour faire pencher la balance ne manquent pas.

Arsenal favori

Dans l’autre rencontre de la soirée, Arsenal reçoit le Bayern Munich avec l’étiquette du favori. Leaders de leur championnat, les Gunners de Mikel Arteta marchent très fort depuis le début de l’année. Ils ont les moyens d’aller loin en Europe aussi.

A l’opposé, les Bavarois traversent une crise. Ils vont manquer le titre en Bundesliga pour la première fois après onze ans de succès ininterrompu. La Ligue des champions constitue donc leur dernier espoir de ne pas conclure la saison sans trophée.

Mais sur la base de leurs dernières sorties, cela s’annonce difficile. Ce duel contre Arsenal aura un goût particulier pour Harry Kane, ancien de Tottenham. L’attaquant anglais voudra briller contre les ennemis jurés des Spurs. Avec 32 buts cette saison en Bundesliga, Kane a encore démontré sa valeur. Mais il attend toujours d’écrire enfin une ligne à son palmarès…

