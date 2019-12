COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PLATEFORME AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LES DROITS HUMAINS (PADH)

Libération de Kémi Séba et Guy Marius Sagna, et la nouvelle monnaie

1-Notre compatriote africain, Kémi Seba leader de la lutte pour l’autodétermination de l’Afrique a dû passer encore une nuit dans les locaux de la gendarmerie de Ouagadougou au Burkina Fasso. En effet, sa présentation au procureur pour savoir les charges qui ont été retenues contre lui, n’a pas pu se tenir ce lundi. Selon le représentant de la PLADH au Burkina, la gendarmerie enquête sur les déclarations de Kémi Seba lors d’une conférence sur le franc CFA tenue le samedi dernier à l’université de Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou. Ses propos, selon son avocat, sont qualifiés « d’injures au chef de l’État burkinabè, d’incitation à la violence et de démoralisation des forces en lutte contre le terrorisme ».

La Plateforme africaine pour le développement et les droits humains qui s’est réunie ce lundi à Dakar au Sénégal, demande la libération et sans condition de Mr Kémi Séba qui n’a fait que dénoncer l’attitude de certains dirigeants Africains qui sont près à sacrifier leur peuple au profit des intérêts occidentaux. D’ailleurs, la PLADH va engager un avocat pour défendre Kémy Séba qui est sous la menace d’une expulsion.

2-L’arrestation d’un activiste au Sénégal a été également au cœur des discussions lors de cette réunion de Dakar qui précède celle d’Abidjan de la PLADH en Octobre dernier.

Ainsi, la PLADH est très préoccupée par l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de l’activiste de l’organisation FRAPP FRANCE DEGAGE et de 7 autres personnes suite à une manifestation pacifique organisée devant le palais présidentiel à Dakar le vendredi 29 Novembre 2019 pour protester contre l’augmentation du prix de l’électricité. Ainsi, la PLADH fait rappeler au gouvernement du Sénégal et à son Président de la république, que la liberté d’expression et la liberté de rassemblement pacifique sont garanties par la Constitution du Sénégal et des traités régionaux et internationaux des droits humains dont l’Etat du Sénégal est partie. Et demande par conséquent la libération immédiate et sans condition de Mr Sagna et ses codétenus.

Sur la situation politique en Côte d’Ivoire, la PLADH appelle à la sérénité aux différents responsables politiques, mais surtout le chef de l’Etat garant de la paix et de la sécurité de tout le peuple Ivoirien dont Guillaume Soro menacé d’un mandat d’arrêt.

Le samedi 21 décembre, Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire, annonce, aux côtés du président français, Emmanuel Macron, que le franc CFA aura pour nom « ECO » à partir de juillet 2020 et que son taux de change restera fixe par rapport à celui de l’euro. Il ajoute qu’il n’y aura pas rupture avec le Trésor français et que la France aura un « rôle de garant ». Selon l’économiste Demba Moussa Dembélé « cet accord est en contradiction avec la décision du 29 juin 2019, des chefs d’Etat de la CEDEAO, qui avaient adopté le nom ECO ainsi que les mesures suivantes : la future Banque centrale serait de type fédéral et que le régime de change retenu serait flexible, avec un ciblage de l’inflation globale comme cadre de politique monétaire.

Par conséquent, cette annonce de Mr Ouattara, fait croire à la PLADH que la France et ses alliés Chefs d’Etats Africains sont à la manœuvre pour une dévaluation programmée du Francs Cfa à travers la mise en circulation de la monnaie ECO.

C’est pourquoi la PLADH demande la mobilisation de tous les Africains particulièrement les pays de la CEDEAO concernés par ce changement.

Fait à Dakar le 24 Décembre 2019

Le Président

Sambou BIAGUI