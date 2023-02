Le Palais ouvre ses portes à Sonko…et lui offre le fauteuil de Macky

Le Président de la République, Macky Sall doit se faire du souci avec la montée en puissance de son adversaire politique, Ousmane Sonko. Ce dernier est devenu l’idole des jeunes par son discours et aujourd’hui, il est l’espoir de tout un peuple. Ses meetings interdits, ses sorties transformées en ping-pong de grenades lacrymogènes, ses partisans incarcérés sans procès, le leader du Pastef devenu un martyr pour les Sénégalais, monte dans les sondages. Toutes les actions du Palais à l’encontre de Sonko se retournent contre le régime. C’est le Palais qui a créé Sonko…Et c’est encore le Palais qui fait la promotion de son futur locataire.

Ousmane Sonko n’a pas besoin de recruter des experts en la matière pour son marketing politique. Pour cela, il bénéficie de services gratuits et qui s’avèrent extrêmement efficaces de la part du Palais de la République et des principaux responsables de l’Alliance pour la République (APR). Il faut qu’Ousmane Sonko chuchote pour qu’au Palais de la République, à l’APR, toute une armada se lève pour ouvrir le feu sur lui. Qu’il fasse le moindre geste, c’est également la même chose.

Evidemment, tout ceci donne l’impression à l’opinion qu’Ousmane Sonko est victime d’un acharnement de la part du pouvoir qui tient coûte que coûte à l’éliminer de la scène politique. Même si c’est l’effet contraire qui est en train de se produire. De graves accusations de viols suivis de menaces de mort pèsent sur la tête du leader de PASTEF. Sans compter que des plaintes en diffamation ont été déposées contre lui.

Malgré tout, le leader du Pastef continue à bénéficier d’une aura au sein de la population. Ousmane Sonko défie la République ainsi que ses institutions, appelle à la violence, mais au lieu d’être désavoué, il bénéficie toujours d’un soutien populaire. Le leader de PASTEF est adulé par les jeunes, qui cautionnent tous ses actes car pensant que c’est un homme qui lutte contre l’injustice et qui appelle à la résistance face à un régime dictatorial. Voilà comment à travers des maladresses commises, le Palais et ses officines sont parvenus à faire la promotion d’Ousmane Sonko…

Tout ce que fait le Palais pour diaboliser Ousmane Sonko se transforme en haie d’honneur pour ce dernier. L’exemple le plus patent et le dernier en date, c’est celui de la ville de Mbacké où le maire de Ziguinchor avait été interdit de meeting. Il a fallu qu’il dise non à la « forfaiture » et appelle ses partisans à Mbacké à la résistance pour que la ville de Mbacké se transforme en une véritable poudrière durant l’après-midi de vendredi passé.

Des jeunes manifestants que rien ne pouvait arrêter, avaient pris d’assaut les rues de Mbacké et sont allés affronter les forces de l’ordre. Des établissements commerciaux ont été brûlés, et ce sont les manifestants qui ont dicté leur loi aux forces de l’ordre. La forte mobilisation des troupes d’Ousmane Sonko lors de leur meeting à Keur Massar, l’élan populaire qui accompagne le maire de Ziguinchor à chacune de ses sorties dans Dakar et sa banlieue, ensuite la forte résistance qu’il y a eu à Mbacké, démentent tous ceux qui veulent faire croire le contraire. Le constat est là : Ousmane Sonko est devenu même plus populaire qu’en 2021.

Ousmane Sonko, malgré tous les scénarios montés par le Palais, monte en côte. Les conseillers du Président de la République Macky Sall qui le poussent à durcir le ton, sont des nullards. Ils ne voient même pas qu’ils sont en train de victimiser Ousmane Sonko qui est en train de bénéficier de ce fait d’un vaste soutien populaire. Ils ont déjà ouvert les portes du Palais à Ousmane Sonko. Reste plus, qu’ils ne lui déroulent le tapis rouge…Les tirs du Palais contre Ousmane Sonko déchaînent la colère des jeunes et le dégoût chez certains Sénégalais. Macky Sall et ses conseillers ont intérêt à changer de fusil d’épaule.

