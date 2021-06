Le parti ADAE/J reprend ses activités dans la coalition Benno Bokk Yaakaar

à Minam 2, sous la présidence de son Secrétaire Général National Maître Diaraf SOW pour discuter de l’ordre du jour relatif à la vie du parti d’une part et d’autre part à la situation nationale et internationale et enfin tenir un point de presse.

Sur la vie du parti :

A l’issu de la rencontre, le Bureau politique félicite le Secrétaire Général National du parti, maître Diaraf SOW et l’ensemble des Secrétaires nationaux de l’ADAE/J ainsi que les Coordonnateur ADAE/J de la diaspora pour la cohésion, l’entente, le soutien et la solidarité de tous à tous les combats et à toutes les luttes politiques engagés par le parti ADAE/J et son Secrétaire Général pour le bien du pays et pour la bonne entente et cohésion avec le le Président Macky Sall, leader de la grande coalition présidentielle.

Le Bureau Politique félicite et remercie l’ensemble de ses militantes, militants et sympathisants et simples observateurs de la vie politique, certains responsables du pouvoir et même de l’opposition qui se sont tous solidarisés au parti ADAE/J et à son Secrétaire Général, maître Diaraf SOW afin qu’une vraie ligne de communication s’établisse entre le parti et le Président de la République, Président de Benno Bokk Yaakaar. Ce que nous avons finalement obtenu avec satisfaction.

Le parti ADAE/J remercie son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour son oreille attentive et son esprit d’écoute par rapport à nos doléances longtemps exprimées.

Nous le remercions vivement pour la considération attachée à notre formation politique et à notre Secrétaire Général national.

Le parti ADAE/J très satisfait de l’attitude du Président Macky Sall qui nous a contacté, félicité, encouragé et motivé ne voit plus aucune raison valable pour continuer à geler ses activités dans la coalition BBY.

À cet effet, le parti ADAE/J félicite et remercie infiniment le Président Macky Sall ainsi que son entourage avec une mention spéciale au Ministre d’état Directeur de Cabinet Politique Monsieur Augustin Tine mais aussi à Monsieur le Ministre Mor Ngom pour son rôle catalyseur, Monsieur le Ministre d’état Mahmoud Saleh, Monsieur le Ministre d’état Mbaye Ndiaye, Monsieur l’ex Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne entre autres pour leurs rôles fondamentaux extrêmement positifs qui ont été déterminants à nous mettre en rapport direct avec le Président Macky Sall, notre leader. Nous leur exprimons notre profonde gratitude et levons le la décision qui avait été prise de geler nos activités durant la dernière rencontre du Bureau politique du parti.

Sur cette même lancée le Bureau politique du parti ADAE/J donne carte blanche à son Secrétaire Général à ouvrir des discussions avec le Président Macky Sall pour une éventuelle fusion entre les deux formations politiques.

Le Bureau politique du parti ADAE/J se dit favorable à rencontrer le Bureau politique de l’APR dans les jours à venir afin de procéder aux derniers réglages et voir comment travailler ensemble autour du Président Macky Sall.

Le parti ADAE/J informe à ses militantes, militants et sympathisants, avoir pris, à l’issue de la rencontre les décisions suivantes:

1) la reprise des activités dans la coalition Benno Bokk Yaakaar.

2) La décision d’honorer le Président Macky Sall par un « Ndioukeul » pour tout ce qu’il a fait pour le Sénégal, le 10 Juillet prochain inchaAllah.

3) La décision d’accompagner les populations de Minam 2 et Sinaï Babacar Sy dont les notables, délégués de quartiers et imams venus nous voir ont demandé au Président Macky Sall d’être rattaché à la commune de Wakhinane Nimzatt. Parce que selon eux, leur tout se fait Wakhinane Nimzatt et qu’ils n’ont rien à voir à Djidda Thiaroye Kao.

Ces deux quartiers demandent tout simplement à être rattachés à la commune de Wakhinane Nimzatt.

SUR LA TOURNÉE ÉCONOMIQUE DU PRÉSIDENT MACKY SALL

Le parti ADAE/J félicite son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour la réussite exceptionnelle de la tournée économique. Le parti ADAE/J a constaté que les réalisations du Président Macky Sall sont nombreuses comme le prouve les nombreuses inaugurations d’infrastructures les unes plus belles que les autres.

Le parti ADAE/J dit à cet effet, Merci au bâtisseur Macky Sall.

Le parti ADAE/J a aussi constaté l’oreille attentive du Président de la République pour écouter certaines parties rares des zones visitées au cours de cette tournée économique qui manifestaient pour que certaines de leurs préoccupations soient prises en charge. Ce que le Président Macky Sall a écouté, entend et exaucé au grand bonheur de ces derniers qui ont deposé leurs brassards rouges, applaudi le Président et réparti très satisfaits et fiers de leurs Président.

Enfin, le parti ADAE/J invite tous les leaders de BBY, de l’APR et de la mouvance présidentielle à venir massivement participer au Sargal du Président Macky Sall qui sera organisé par le parti le 10 Juillet prochain à Wakhinane Nimzatt, à côté du marché Boubess de Guédiawaye.

Fait pour communiqué

Guédiawaye le 16 Juin 2021