Le pasteur demande aux hommes d’éviter les « belles femmes »

«Épousez des femmes qui sont belles à environ 15 %», un pasteur s’adresse aux hommes

Des acclamations et des applaudissements ont accueilli les conseils d’un pasteur aux hommes de son église. Le pasteur conseille aux hommes d’éviter d’épouser de belles femmes pour avoir l’esprit tranquille.

Selon le pasteur kenyan, James Ng’ang’a, tout homme qui épouse une belle femme devra toujours se battre avec d’autres hommes pour elle.

Une vidéo circulant en ligne montre l’homme de Dieu assis devant les membres de sa congrégation avec un microphone en s’adressant à eux.

La vidéo qui a été partagée par l’influenceur Twitter Mutinda @brianmutinda_ montre Ng’ang’a demandant aux membres de son église combien d’entre eux devaient encore se marier. Il a ensuite conseillé aux membres célibataires de l’église de rechercher des partenaires comme eux, affirmant que c’était plus sûr que de choisir une personne plus jeune. Il est allé plus loin en exhortant les hommes à ne pas choisir de belles femmes pour éviter la concurrence des autres hommes.

Il a fixé le pourcentage de beauté que les hommes devraient considérer dans leur recherche d’un partenaire autour de 10% ou 15%, disant que c’est la seule façon pour eux de vivre en paix avec leurs partenaires sans que d’autres hommes ne s’intéressent à elles.

« Ne cherchez même pas la plus belle, cherchez-en une qui ne soit pas aussi belle. Si vous en cherchez une belle, vous allez « vous battre » pour elle avec d’autres hommes) », a déclaré le pasteur Ng’ang’a, traduit par Tuko.co.ke.

Ses conseils ont suscité des réactions avec de nombreuses personnes