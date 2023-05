Le PCCI a inauguré son second site de production

Dans la dynamique de raffermir le partenariat qui les unit depuis plus de 20 ans, PCCI et SONATEL ont tenu le lundi 8 Mai 2023 sur le nouveau site annexe de PCCI sis à Liberté 6, leur comité stratégique pour échanger sur les expériences, les expertises et le challenging en lien avec la stratégie.

Autrement dit, ce comité qui nourrit la pertinence des décisions prises, a été l’occasion de faire une revue des réalisations du moment sur les différentes activités confiées à PCCI, de partager les attentes de part et d’autre, mais aussi d’évoquer les perspectives de développement.

Autant de challenges, qui conforte PCCI dans ses objectifs de développement de son expertise dans diverses activités mais aussi son défi d’être toujours aux côtés de la Sonatel pour l’accompagner dans ses projets d’entreprise en vue de la satisfaction de nos clients Orange.

Pour finir, rappelons que Mrs. Sékou Dramé (directeur général sonatel) et Abdoulaye Mboup (directeur général pcci), ont profité de l’heureuse occasion pour inaugurer le 2e site de production de PCCI avec un capacitaire de 60 positions, exclusivement dédié à la Sonatel. .