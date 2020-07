Le PDS se dégarnit : Quel legs de Me Abdoulaye Wade à son fils Karim Wade

Me Abdoulaye Wade ne compte pas baisser les bras. L’ancien Président de la République compte léguer le Parti démocratique sénégalais (PDS) contre vent et marées à son fils Karim Wade. Pour parvenir à ses fins, Me Abdoulaye Wade ne compte reculer d’un iota. Que des membres de son parti s’élèvent contre cette décision, Me Abdoulaye Wade n’en a cure.

Tout le monde doute aujourd’hui de la capacité qu’il a Karim Wade de diriger un parti comme le PDS. Le goût de s’activer en politique, Karim Wade ne l’a découvert qu’en 2000 lorsque son père Me Abdoulaye Wade avait été élu Président de la République en 2000. Dès lors, il s’était rendu puissant, devenant celui devant qui, il fallait s’agenouiller pour bénéficier des privilèges du pouvoir. Naguère inconnu de la scène politique nationale, Karim Wade a réussi enfin à se faire un nom.

Rien que pour faire le vide autour de lui, afin que rien ne puisse freiner son ascension politique, Karim Wade a réussi l’exploit d’écarter l’ancien tout puissant numéro 2 du PDS et du pouvoir Idrissa Seck, fondateur du parti Rewmi.

C’est à cause de lui que l’actuel Président de la République qui a subi toutes sortes d’humiliation à l’intérieur du PDS et du pouvoir sous Me Abdoulaye Wade, a été contraint lui aussi de démissionner de ses fonctions de Président de l’Assemblée nationale et de membre de ce parti.

Le PDS a aujourd’hui perdu le pouvoir à cause de cette stupidité de faire de lui, le dauphin de son père, Me Abdoulaye Wade.

L’ancien Président de la République ne veut toujours pas désarmer. Même si le PDS n’est plus au pouvoir, son obsession de faire de son fils Karim Wade qui se sent pousser des ailes, demeure toujours grande. D’autant que Karim Wade se sent ragaillardi par des courtisans, des parvenus surgis de nulle part qui lui font croire que son destin est d’être un jour Président de la République du Sénégal.

Me Abdoulaye Wade est si obnubilé par une telle perspective que, peut lui importe le cours des évènements. Qu’à l’intérieur du PDS, des voix s’élèvent et s’érigent contre cette idée saugrenue de confier les rênes de ce parti à Karim Wade, au point d’entrer en rébellion, peu lui importe. Oumar Sarr se voit exclu du PDS parce qu’il se dresse en obstacle par rapport au projet saugrenu de faire de Karim Wade le futur secrétaire général national de la formation libérale. Me Amadou Sall, Babacar Gaye et tant d’autres du PDS se retrouvent aujourd’hui marginalisés. Avec Oumar Sarr qui conteste son exclusion du PDS, ils ont créé leur propre courant politique.

L’ancien Président de la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) Cheikh Tidiane Seck écarté au profit d’un obscur individu dénommé Lamine Bâ dont le parcours mérite d’être éclairci, vient quant à lui de créer sa propre formation politique. Au rythme où vont les choses, le PDS risque de se retrouver en position d’un parti « microbe ». A vouloir forcer les choses et de promouvoir des individus de la trempe de Lamine Ba surgis de nulle part et incapables de gérer les boutons de leurs chemises pour le seul profit de son fils, Me Abdoulaye Wade vide le PDS.

