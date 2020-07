Momar Diongue : « ce qui a gâché la lutte contre le coronavirus »

Momar Diongue journaliste et analyste politique était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM qui a repris après une bonne absence remarquée par les téléspectateurs. Et c’est la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang qui animait comme à l’accoutumée ce terrible Face2Face.

Et sur le plateau de la TFM, Momar Diongue est revenu sur la pandémie du Coronavirus et sa gestion par le président de la république : « Le président avait tendu la main à tous les Sénégalais. Mais il a lancé le programme de résilience avant la création du comité de pilotage. Et avec ceci, il y a eu la brouille entre le ministère de la santé et le Pr Seydi, et ensuite l’affaire du décret de l’honorariat…tout ceci a contribué à noircir le tableau de la lutte contre le coronavirus ».