Momar Diongue : « Le déconfinement a été forcé par les Sénégalais »

Momar Diongue journaliste et analyste politique était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM qui a repris après une bonne absence remarquée par les téléspectateurs. Et c’est la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang qui animait comme à l’accoutumée ce terrible Face2Face.

Et sur le plateau de la TFM, Momar Diongue est revenu sur le déconfinement « forcé » ou « voulu » : « C’est un déconfinement forcé par les Sénégalais et cela est la résultante d’une révolte des sénégalais. C’est après toutes ces sorties dans les rues que le Président a allégé la décision en déconfinant partiellement. Et en second lieu, il y a aussi l’approche de la Tabaski qui a fait que le président a pris la décision de déconfiner totalement. Mais reste le problème des gestes barrières et c’est là où les forces de l’ordre doivent intervenir dans les rues et sur les marchés. »