Le mensonge du clan « Aby Ndour »…une femme dangereuse

Un article publié sur certains sites font état d’une pétition en ligne signée par plus de 500 personnes pour défendre la chanteuse Aby Ndour et protéger ses biens. Et selon certains individus mal intentionnés, « Aby Ndour serait victime de l’extension du KFC Sénégal mais aussi de la guerre des plus forts » : « Nous voulons arrêter cette guerre des plus forts au Sénégal. Nous sommes tous citoyens à égalité. Nous sommes femmes, mères qui se lèvent et se battent pour nos enfants. Aidez-nous à changer les choses en signant cette pétition. Actuellement, plus de 500 personnes ont signé la pétition. »

Faux et absolument faux

Aby Ndour ne fait pas partie des faibles combattus par les forts. Elle est de la famille du ministre conseiller Youssou Ndour.

Ensuite la pétition n’est pas signée par plus de 500 personnes. Un mensonge éhonté pour faire d’une prédatrice une victime.

Avez-vous déjà oublié les scandales de cette sœur cadette des Ndour ? Son incident avec Walfadjri, son mariage raté avec un certain B…, son scandale aux Etats Unis…

Xibaaru montrera le vrai visage de Aby Ndour…à suivre