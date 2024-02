Le pouvoir destructeur (Par Khadim Bamba Tall)

LE POUVOIR DESTRUCTEUR

Dans un climat de plus en plus délétère, partis politiques, société civile, mouvements citoyens, en lice pour franchir le Rubicon et partir à l’assaut des élections présidentielles. Des candidatures tous azimuts, qui impriment à notre démocratie un bon en avant et offrent à l’électorat Sénégalais un large choix diversifié.

En revanche, les manœuvres mâtinées d’arrière-pensées politiques semblent prendre le dessus sur la pierre angulaire qui devrait mobiliser les énergies, situation qui obstrue les perspectives de développement, désole et déroute la masse silencieuse non partisane. Gare au vertige : Dans cette bataille qui s’annonce, il n’y a rien à épargner. Rien. Un mois plus tôt, en dépit d’une série de rejets suspects de candidatures dissonantes, voire embrassantes, aucune autorité administrative n’en a été, sinon tenue rigueur, du moins interpelée, ne serait-ce qu’à titre d’information, par le garant de la stabilité nationale, le président Macky Sall.

Parmi les quatre pays réputés démocratiques dans la trentaine des pays ayant décroché le Graal de la souveraineté en 1960, le Sénégal se voit courber l’échine sous le magistère du Président Macky Sall. Les nuages sombres d’une régression démocratique qui s’amoncellent sur le ciel du duel Thierno Alassane Sall, le Macky et le PDS.

La vérité, implacable et crue, la voilà: douze ans durant, entre 2012 et 2024, l’heure est moins à la rupture qu’à la perpétuation sous une forme aggravante. Il instaure un implacable autoritarisme adossé à deux piliers : la justice et l’Assemblée nationale. La justice, colonne vertébrale d’une démocratie, instrumentalisée pour écarter du jeu politique des rivaux. Et l’Assemblée nationale, le lieu de prédilection du débat politique, des arguments et contre arguments, réduite à sa plus simple expression à travers sa majorité mécanique.

De son « Yoonu Yookuté » à « Yoonu Notangué », Macky mérite son brevet du totalitarisme appliqué. Avec une propension à remplacer le multipartisme réel par un multipartisme de façade sans vergogne : Anéantissement du moindre germe d’opposition, achat la complicité de l’aile marchande de l’opposition, médias inféodés, activistes persécutés… Dans son désir insatiable de tout réduire en lui, il annule un processus électoral déjà enclenché par réflexe autocratique à quelques heures du démarrage de la campagne.

Réforme sur réforme, le Grand Timonier bricole la constitution, lequel bricolage voué, à l’en croire, à réduire le mandat à 5 ans et limiter le nombre à 2 mandats. Volontarisme séduisant. Mais gare aux calculs politiques : en l’espèce, dans lequel bricolage se cache une ambiguïté sur l’éventualité d’une troisième candidature, laquelle a pour vocation de l’affranchir du garde-fou de la limitation du nombre de baux présidentiels consécutifs.

Les nuages d’une régression démocratique s’amoncellent, la lumière obscurcie, le dernier rempart vacille.

Pensée pieuse à nos martyrs depuis le début de la crise liée au report controversé de l’élection présidentielle feu Modou Gueye, Landing Camara et du jeune étudiant Alpha Yoro Tounkara. Hommage à mon frère Lassana Diarrisso de Keur Mbaye FALL tué lors des manifestations de juin 2023.

Khadim Bamba Tall

Membre CECAR de la République des Valeurs