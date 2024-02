Report : le Conseil constitutionnel dit non…Mais Macky toujours au contrôle

La tension née du processus électorale de l’élection présidentielle continue d’alimenter les débats. Les sénégalais ne savent toujours pas quand ils pourront élire leur nouveau président. Un vif débat est né entre les tenants du pouvoir et l’opposition. Face à la situation actuelle, le Conseil constitutionnel est entré en jeu. Les sept (7) sages ont réussi à prendre leur revanche sur Karim Wade et le président Macky Sall. Même s’il est affaibli, le commandant en chef continue de dérouler un agenda bien huilé.

Le Conseil constitutionnel est le véritable juge électoral. Les juges ont délibéré, ce jeudi, sur les requêtes introduites par les candidats et députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi contre la loi reportant le scrutin présidentiel au 15 décembre prochain.

Dans son délibéré, le « Conseil constitutionnel estime que les requêtes sont recevables. Article 2 : La loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la constitution, adoptée sous le n°4/2024 par l’Assemblée nationale, en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution. Article 3 – Le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé ».

Ainsi le Conseil constitutionnel a annulé le décret d’abrogation de convocation du collège électoral et la loi sur le report de l’élection présidentielle du 25 Février 2024.

Le Conseil constitutionnel a pris sa revanche sur Karim Wade et ses députés. Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement a accusé deux juges de cette haute cour de corruption. Les libéraux l’ont fait dans l’unique but de permettre à Karim Wade de participer à l’élection présidentielle. Pour cela, ils n’ont pas hésité à plonger le pays dans une situation de crise. Sur la base de ces suppositions, le Président Macky Sall avait décidé d’annuler le scrutin à la veille du démarrage de la campagne. Ouvrant ainsi les portes des manifestations et une vaste campagne médiatique étrangère contre le Sénégal.

En prenant cette décision, les sept (7) sages annihilent toutes les chances de Karim Wade de participer à la présidentielle. Si la décision du Conseil constitutionnel est entérinée, les 20 candidats retenus vont s’affronter. Et l’ancien ministre du ciel et de la terre ne fait pas partie de cette liste. La seule personne apte à changer sa situation, c’est sûrement le Président Macky Sall. Le locataire du Palais reste le maître du jeu. Le commandant en chef est celui qui doit choisir une nouvelle date pour le scrutin.

Dans sa décision rendue ce jeudi 15 février, le conseil constitutionnel évoque «l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date initialement prévue» à savoir le 25 février. Les sept (7) sages invitent, toutefois, les autorités compétentes à Ia tenir dans les meilleurs délais». En français simple, le Président Macky Sall devra choisir la nouvelle date pour la tenue de la présidentielle. Et pour une bonne organisation de ce scrutin, le dialogue est devenu un impératif après la grosse erreur du président.

Mais il convient de préciser que cette élection doit se tenir avant le 2 avril, date à laquelle le mandat de Macky Sall prendra définitivement fin. Le chef de l’Etat peut encore décider des candidats qui vont aller à ce scrutin. Mais après les manifestations notées ces derniers jours et la pression internationale, le locataire du Palais ne peut pas organiser une élection sans le plan B de l’ex Pastef, Bassirou Diomaye Faye. Car Ousmane Sonko est définitivement exclu.

Le plus grand perdant de cette décision est Karim Wade. S’il n’est pas candidat à ce scrutin, le PDS va mourir de sa plus belle mort. Le Président Macky Sall a une autre chance de sauver son candidat. Pour garder intact l’électorat de Amadou Ba, le chef de l’Etat doit organiser le scrutin dans les plus brefs délais. Il a ainsi une excellente porte de sortie face à la crise politique actuelle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru