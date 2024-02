Présidentielle : Choisir entre Sonko le viol-ent, Karim le truand ou Amadou le résilient

Le Conseil Constitutionnel (CC) vient de retoquer le decret du président annulant la convocation du corps électoral. Cela veut dire de façon triviale que les sept 7) Sages ont annulé le report de la présidentielle voulu par Macky Sall. Mais le CC demande encore à Macky d’organiser l’élection dans les meilleurs délais…A ce jour, personne ne sait quand est-ce que la présidentielle aura lieu…Mais elle se tiendra forcément.

Que ce soit le 25 février ou le 15 décembre 2024, la Présidentielle aura bel et bien lieu. Avec le dialogue ou pas, les Sénégalais iront aux Urnes pour élire leur président. Et celui qui aura la lourde tâche de succéder à Macky Sall sortira du trio « Amadou Ba-Ousmane Sonko-Karim Wade ».

Chacun en ce qui le concerne, a un tempérament et un comportement différents de ceux des deux autres. Le premier cité, Amadou Ba, est un homme endurant qui sait encaisser d’où son nom d’Amadou Ba le résilient. Le second, Ousmane Sonko, est violent et il a même été accusé de viol par une jeune fille. Et le troisième, Karim Wade, est un véritable truand. Il flaire l’argent et sait le cacher…Et les Sénégalais devront choisir leur président parmi ces trois personnages.

Et c’est parti pour l’élection présidentielle de 2024. Qui seront les candidats qui prendront part à cette joute électorale. Pour le moment, difficile de le dire., car il faut remplir certaines obligations pour prendre part à l’élection présidentielle. Seulement, pour le moment trois noms se dégagent pour désigner parmi les favoris à l’élection présidentielle.

Des sondages effectués dernièrement donnaient largement vainqueur Amadou Ba, le candidat choisi de Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ba participe à cette élection présidentielle avec l’atout d’être quelqu’un dont le nom n’est mêlé à aucun scandale. Ce qui fait de lui, un homme intègre. Il a également la réputation de l’homme qui va perpétuer l’héritage que va lui léguer Macky Sall.

Il faut être aveugle pour ne pas reconnaître que Macky Sall a beaucoup œuvré en réalisant plusieurs infrastructures qui contribuent au développement économique du Sénégal. Donc, c’est à Amadou Ba de perpétuer tout ce que le Président Macky Sall lui laissera entre les mains, une fois qu’il sera installé au Palais. Amadou Ba est un homme qui rassure.

Ensuite, Amadou Ba n’est pas à la solde de forces obscures qui cherchent à déstabiliser le Sénégal, depuis qu’on a découvert sur le sol national d’importantes ressources naturelles contrairement à d’autres candidats qui pourront être dans la liste des postulants à l’élection présidentielle. Sur ce plan, on a beau chercher mais on ne voit rien qui pourrait compromettre la marche d’Amadou Ba vers le Palais.

Karim Wade aurait pu remplir tous les critères pour être le prochain Président de la République du Sénégal. Seulement, son seul mérite est d’être le fils d’un ancien Président de la République du Sénégal. A part cela, Karim Wade n’a aucun autre mérite. Durant tout le temps où son père était dans l’opposition et combattait contre le pouvoir du Parti socialiste (PS), Karim Wade vivait convenablement à Londres.

Les militants du PDS subissaient toutes sortes d’acharnements pendant tout ce temps. Mais voilà Abdoulaye Wade une fois élu que l’on voit Karim Wade débarquer au Sénégal pour se mettre dans la peau de faiseur du roi. Il se permet d’obliger son père à créer un projet de loi qui n’est rien d’autre qu’un projet de dévolution monarchique.

Durant le règne de son père, Karim Wade a été cité dans de nombreux scandales notamment financiers. Voilà pourquoi, il avait été condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Karim Wade depuis sa sortie de prison suite à une loi de grâce qui lui a été accordée par le Chef de l’Etat, vit au Qatar. Il s’est même vu accorder une grâce qui efface toutes les peines parmi lesquelles celles qu’on lui reproche.

Il vit au Qatar en ce moment pour démonter qu’il ne se soucie une seule fois de l’intérêt du Sénégal comme il l’avait fait lorsque son père combattait contre le pouvoir du PS et était accompagné de combattants légitimes qui se sont sacrifiés pour qu’Abdoulaye Wade parvienne au pouvoir. Karim Wade est un homme loin d’être crédible.

Crédibilité, c’est quelque chose qu’on est loin de trouver chez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est réputé être un homme violent. Jamais, il n’a prôné pour la stabilité dans le Sénégal et pour toute l’Afrique. Ousmane Sonko est un Salafiste. Son seul combat est de parvenir au pouvoir afin que les forces obscures qui sont derrière lui, puissent à partir du Sénégal contrôler tout le reste de l’Afrique et ensuite du monde entier. Ousmane Sonko constitue un danger pour le pays.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn