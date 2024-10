Le PR Kitane recadre le ministre de l’enseignement supérieur

L’art populiste : plagiat, rhétorique et mensonge

En écoutant le docteur Abdourahmane Diouf ici on sent à quel point le Sénégal glisse dans une escroquerie politique dont les conséquences politiques et sociales seront très dangereuses. Je vais commencer par là où il a terminé : siècle des Lumières sénégalais ! Cette idée chère à Abdou Aziz Mbacké Majalis est reprise ici dans un style sophiste sans aucune forme de rigueur intellectuelle

Il faut remarquer d’abord que la notion de Lumières dans l’histoire de la pensée a été élaborée par opposition à l’obscurantisme (mépris de la raison) que l’on peut considérer comme conséquence des croyances religieuses. Les luminaires consacrent la libération de la pensée, le courage de penser en dehors du diktat des religions, c’est la foi en la puissance de la raison. Ensuite quand l’idée de Lumières sénégalaises a été agitée il y a plus de vingt ans par A. A. Mbacké Majalis, c’était par opposition à la superstition, aux croyances païennes et à l’ignorance de la parole prophétique.

Les saints sénégalais ont sorti leur peuple des ténèbres, mais la notion de ténèbres ici est à relativiser. La notion d’allégorie est plus une allégorie qu’un concept scientifique ici. L’usage qu’en fait l’actuel ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation n’est ni innovatrice ni même pertinente. C’est juste une culture de ramassis d’idées éparses pour épater le public au lieu de décliner une vision claire fondée sur un diagnostic sérieux.

Le ministre prétend que Cheikh Anta Diop n’est pas enseigné : il faut remarquer d’abord que c’est faux (car les textes et les thèses de CAD sont enseignés même dans les lycées) Ensuite, on ne peut pas enseigner CAD comme ça dans la rue : il y a des thèmes, des objectifs pédagogiques, des curricula, etc. qui nécessitent les références à CAD. En terminale, les textes de Cheikh Anta sur l’épistémologie, sur la philosophie africaine, etc. sont enseignés depuis la nuit des temps. Le ministre s’est-il vraiment informé sur le nombre de travaux universitaires portant sur Cheikh Anta Diop ?

Il faut dire enfin à ce ministre et à tous ceux qui aiment proférer de tels lieux communs cette vérité simple : enseigner CAD ou Cheikh Amadou Bamba n’est pas une fin en soi ; ce doit être une exigence scientifique. Toutes les fois qu’un enseignant voit qu’un texte de CAD ou CAB est pertinent par rapport aux objectifs qu’il s’est fixé, il le convoque sans calcul. Quant à inscrire un texte au programme, c’est bien la tutelle qui en décide : les œuvres littératures par exemple ne tombent comme un cheveu dans la soupe du programme scolaire.

Concernant l’enseignement et la formation aussi le ministre fait de l’amalgame. Non seulement le Sénégal a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la professionnalisation de certains métiers, mais personne n’a jamais considéré les fils de la nation qui ont quitté l’école comme des nullards. C’est un vilain cliché, un lieu commun commode que le Ministre de L’enseignement supérieur nous a servi ici. Lui-même ne se rend pas compte de l’incohérence de son propos quand il évoque le cas de la Suisse où les universités ne sont pas ouvertes à tout le monde.

Justement l’école aussi est sélective selon des standards et des profils dégagés. L’idéal serait que, comme le théorisent certains penseurs, l’école soit bâtie en donnant à chaque enfant la chance de réussir selon ses dispositions naturelles. Éduquer l’enfant en fonction de ses qualités ou potentialités et non en fonction d’un moule que la société lui impose et qui pourrait l’inhiber de façon irréversible : tel est par exemple le souci de Rousseau. Mais l’état de notre économie et la culture de nos familles sont-ils adaptés à un tel schéma ?

L’État a compris la difficulté de cette question et c’est pourquoi, en plus des écoles de formation professionnelle, il y a dans certaines régions des instituts où de jeunes sénégalais n’ayant pas réussi à percer dans l’enseignement général sont formés en électricité, électroménager, mécanique automobile, etc. Rien qu’à Thiès il y a une très bonne école (Centre de formation professionnelle de Thiès) et une filière payante au lycée technique.

On se rappelle également que le régime sortant avait inauguré les ISEP de Thiès et de Diamniadio. La révolution radicale serait d’instaurer des lycées mixtes où il y aurait un système de couloirs : des élèves éprouvant des difficultés à réussir dans l’enseignement général trouveraient dans le même lycée une formation professionnelle adaptée à leurs prédispositions. Cela veut dire qu’il n’y aurait presque plus d’exclusion pour insuffisance de résultats (exclure un élève du système éducatif est effectivement un échec, non pour l’élève, mais pour la société elle-même).

Sur la question de l’informel aussi, il y a de fortes chances que monsieur le ministre soit encore dans le registre des lieux communs. Le combat contre l’informel (la formalisation de l’économie) est sans fin : dans tous les pays il y a un secteur informel qui évolue dans la mesure du possible vers la formalisation, mais d’autres niches d’informel apparaîtront.

Quant à subventionner les garages mécaniciens, les ateliers tailleurs, les tauliers, etc. pour motif qu’ils forment des jeunes exclus du système éducatif, c’est l’idée la plus saugrenue que j’ai entendue depuis plusieurs années. On peut certes comptabiliser dans les statistiques les jeunes qui sont formés dans ces structures, mais selon quelle norme ? Les ateliers où il n’y a même pas de latrines pour se soulager peuvent-ils être comptabilisés comme faisant de la formation professionnelle ou comme secteur d’insertion professionnelle ?

Alassane K. KITANE