Le Premier Ministre fait maire honoraire de Khombole

Le Premier Ministre, Amadou Bâ, est depuis, mercredi, le maire honoraire de Khombole. Par une forte mobilisation des populations des communes de Thienaba, Ndieyene Sirakh, Touba Toul, Ngoundiane et Khombole, le Maire et les responsables de Benno Bokk Yakaar ont accueilli le Premier Ministre Amadou Bâ et sa délégation gouvernementale au quartier Keur Macodou de Khombole. Le rassemblement politique « Delo Njukkel des Khombolois » à Amadou Bâ a battu des records d’affluence, selon Igfm.

Magueye Boye, le Maire élu aux dernières locales, figure de proue de la coalition présidentielle dans la ville était aux manettes pour dire Oui au choix du Président Macky Sall et assurer au Candidat Amadou Bâ tout son soutien à la prochaine élection avec le slogan « par A ou par B » qu’il a créé. Les Khombolois ont suivi leur Maire en promettant au Premier Ministre un score soviétique en février 2024.

Le Premier Ministre a pris la parole pour rassurer Khombole, le département de Thiès et la Région sur les grands investissements à venir pour la 2eme région du pays et en appelant les différents responsables à l’unité dans le camp présidentiel pour une victoire éclatante. Du Maire de Khombole, le Premier Ministre dira qu’il le connait depuis plus de 20 ans et n’est nullement surpris de son ascension car il a en lui les compétences, la générosité et la loyauté pour servir le Sénégal au niveau national.

Avant de terminer, Amadou Bâ a promis de solutionner l’équation de l’eau à Khombole dans les semaines à venir et de finaliser le Stade communal de dont les travaux ont été entamés par le Maire Magueye Boye avec ses partenaires techniques et financiers.