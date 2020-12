Le président Macky va lancer le OUI à « son » 3ème mandat

Ce soir, le président Macky Sall sera face à la presse pour son troisième grand entretien après ceux des 31 décembre 2018 et 2019. Et la question tant attendue par les Sénégalais est…La candidature à un troisième mandat. Mais selon plusieurs observateurs, la réponse du président Macky Sall sera, cette fois, plus claire et moins ambigüe que le « OUI et NON » de 2019.

Troisième mandat : Le fromage « mackyllé » compte offrir le Président aux Sénégalais, ce soir

Le Président de la République Macky Sall est capable de démontrer parfois son visage de véritable élève de son prédécesseur au Palais de la République Me Abdoulaye Wade. Ce dernier est connu pour être un homme politique nuancé. Et Macky Sall peut l’être parfois. On pourrait même dire que l’élève Macky Sall est devenu plus doué sur ce plan que son maître Abdoulaye Wade.

Quel est l’observateur de la scène politique nationale à pouvoir dire avec exactitude que le Président de la République Macky Sall va être candidat à un troisième mandat à la tête du Sénégal ? Une troisième candidature en 2024 qui serait contraire à la Constitution. Mais, Macky Sall entretient le suspense sur cette question. Il joue à merveille son rôle. C’est comme, il cherche à véritablement torturer les Sénégalais sur cette question.

Le 31 décembre 2018, c’est Macky Sall, le Premier qui déclarait à la face de tout le monde qu’il allait briguer un deuxième et dernier mandat à l’élection présidentielle de 2019. Et c’était un NON pour un troisième mandat.

Des propos qui s’assimilent à du vent, tant les proches collaborateurs du Président de la République Macky Sall font tout pour démontrer qu’il pourrait être candidat à un troisième mandat en 2024. Et, Macky Sall fait tout pour entretenir le flou sur cette question.

Après avoir assuré en décembre 2018, qu’après 2019, cela allait être son deuxième et dernier mandat, n’est-ce pas lui Macky Sall qui a entretenu le flou. Invité à clarifier et à mettre fin au débat sur sa troisième candidature, c’est Macky Sall qui a soutenu le 31 décembre 2019 qu’il ne saurait répondre « OUI et NON » à la question.

Et ce soir, selon des sources de Xibaaru, Macky Sall qui va revenir sur la question car préparé par ses services de communication, va déclarer qu’il peut briguer un troisième mandat, sans soutenir toutefois qu’il se présentera en 2024. Seulement, il insistera sur le fait que son premier mandat de 7 ans ne fait pas partie du décompte des mandats de 5 ans. Et qu’il a le droit de se présenter candidat pour un troisième mandat…

Donc, ce 31 décembre 2020, ce sera « OUI et OUI » pour le troisième mandat.

Une véritable polémique que va entretenir à nouveau le Chef de l’Etat sur la question. Un fromage que le Président de la République Macky Sall va ainsi offrir aux Sénégalais pour la toute nouvelle année 2021. Assurément, les Sénégalais ont de quoi débuter l’année 2021 avec ce fromage « mackyllé ».

La rédaction de Xibaaru