Ça chauffe sur le ministre Diouf Sarr…sur le point d’être viré

Réaménagement du gouvernement en fin janvier : Abdoulaye Diouf Sarr sur siège éjectable

Depuis que le Sénégal fait face à la crise liée à la pandémie de la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr est attendu. Il est attendu par les actes forts devant être posés par son ministère afin de rassurer les Sénégalais. Au final, Abdoulaye Diouf Sarr est devenu une déception pour l’ensemble de la nation. Incapable, face à la pandémie qui ne cesse de se propager sur l’ensemble du territoire national, Abdoulaye Diouf Sarr entretient la polémique avec les spécialistes de la santé à propos de la pandémie.

Dans son ministère, que de divergences avec les directeurs…Et sur le terrain, c’est le froid entre lui et les spécialistes des maladies infectieuses. Lui fait de la politique…Et les autres affrontent la Pandémie.

Abdoulaye Diouf Sarr en véritable homme politique a longtemps cherché à maquiller les faits, pensant ainsi tromper tout le temps, le Président de la République Macky Sall. Il semble qu’il vient à présent de se faire démasquer. Abdoulaye Diouf Sarr se retrouve sur siège éjectable. Nos sources sont formelles. Le ministre de la Santé ne serait plus en odeur de sainteté auprès du locataire du Palais, le Président de la République Macky Sall.

Témoin, l’épisode de l’inauguration du Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Fann. Lors de l’inauguration, le Président de la République a publiquement désavoué son ministre de la Santé face au Professeur Moussa Seydi, Chef de service du SMIT que le Président de la République Macky Sall a finalement adoubé.

Le Président de la République Macky Sall vient ainsi de réhabiliter le Pr Moussa Seydi et désavouer son ministre de la Santé devant tout l’assistance, le peuple sénégalais. Le début de la fin pour Abdoulaye Diouf Sarr.

Selon des sources de Xibaaru, le Président de la République Macky Sall est dans des dispositions pour procéder à un réglage de son équipe gouvernementale réaménagée en novembre dernier. Selon nos informations, Macky Sall devrait opérer un changement dans son équipe gouvernementale au plus tard à la fin du mois de janvier prochain. Et sur sa liste noire, se trouve Abdoulaye Diouf Sarr. Un changement qui devrait être plus catastrophique pour Abdoulaye Diouf Sarr et quelques-uns de ses pairs que le remaniement du début de novembre dernier.

La Rédaction de Xibaaru