Le prochain forum international de la CONFEMEN se tiendra à Dakar (communiqué)

« Si moins de la moitié des élèves (48 %) atteignent le niveau minimum de compétences et encore moins (38 %) en mathématiques, nous aurons plus de mal à atteindre les ODD (Objectifs de Développement Durable) », souligne le Pr Abdel Rahamane Baba-Moussa, Secrétaire général de la Confemen. « En 3ᵉ année, seulement 11 % des enfants maîtrisent la lecture, révèle une étude sur 18 pays africains (2017-2022) », ajoute-t-il.

Ce constat fait suite à la publication des données de l’évaluation PASEC2019 qui démontrent que les niveaux d’apprentissage restent très faibles dans les pays d’Afrique subsaharienne, surtout à la fin de l’école primaire. Etant établi que les performances scolaires de plusieurs millions d’élèves du primaire sont liées à la qualité des apprentissages dans ces pays, tous les efforts consentis par les pays sont encore à risques.

Afin de promouvoir des stratégies efficaces pour améliorer les apprentissages dans les 21 pays participant à l’évaluation PASEC2024 (Programme d’Analyses des Systèmes Educatifs de la Confemen), la CONFEMEN (Conférence des ministres de l’Education des Etats et Gouvernements de la Francophonie) organise les 28, 29 et 30 janvier 2025, à Dakar, un forum axé sur l’amélioration des apprentissages au primaire en Afrique, aux côtés de la Fondation Gates (FG) et d’autres partenaires.

Une centaine de participants, principalement des ministres, responsables éducatifs des 21 pays, dont le Nigéria et le Mozambique, ainsi que des représentants d’institutions, de la société civile et des organisations internationales, sont attendus au Sénégal. Le Forum sera placé sous la présidence du Pr Mariatou Koné, Ministre de l’Education nationale de Côte d’Ivoire, présidente en exercice de la CONFEMEN, avec à ses côtés Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Education nationale du Sénégal, et en présence du Commissaire de l’Union Africaine (UA) pour l’Education, Professeur Mohamed Belhocine.

Cet événement international contribuera, notamment, à mieux capitaliser sur l’élan créé par l’année de l’Éducation de l’Union Africaine en 2024, et à faciliter le cycle en cours d’évaluation du PASEC dénommé PASEC2024. Le Forum servira de plateforme pour les principales parties prenantes gouvernementales (avec un accent sur l’Afrique francophone) pour se réunir et tirer des enseignements d’initiatives réussies autour de l’amélioration des apprentissages à travers le continent. Cela inclut les expériences et les bonnes pratiques des pays et des structures chargées de la mise en œuvre de ces expériences aussi bien en Afrique francophone mais aussi hors Afrique francophone.

Selon M. Hilaire Hounkpodote, coordonnateur du PASEC, « le principal défi pour les systèmes éducatifs des pays en Afrique réside en leurs capacités à faire des ajustements nécessaires en vue d’améliorer l’apprentissage fondamental à la suite des résultats issus des évaluations dont celles PASEC et cela dans des contextes difficiles. »

Durant les trois jours du Forum, des questions fondamentales seront abordées, comme : quel est l’état des lieux de l’apprentissage en Afrique ? Comment les enfants apprennent-ils à lire et à calculer ? Comment les sciences cognitives peuvent-elles aider à définir un enseignement de la lecture et des mathématiques plus efficace ?