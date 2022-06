Le procureur requiert six mois ferme contre Déthié Fall

Le procureur a demandé au juge de déclarer Dethié Fall coupable d’avoir participé à l’organisation d’une manifestation interdite, provoqué un attroupement armé et fait des actions diverses ayant conduit à des violences et à la dégradation de biens. C’est en ce sens qu’il a requis un an de prison dont six mois ferme contre le leader du PRP.

Justifiant son réquisitoire, le procureur a expliqué que malgré l’interdiction du préfet et le rejet du recours par la Cour suprême, « Dethié Fall a fait appel à manifester durant une conférence de presse ». « Dethié Fall a utilisé son intelligence pour étouffer nos libertés et installer la peur la veille de la manifestation », renchérit-il. Par ailleurs, le procureur a jugé important de remarquer l’absence de repentir chez le politique avec un discours.

Le procureur n’a pas manqué de décrire le procès comme inédit, en raison des infractions portant sur la chose publique et le nombre de prévenus. En outre, il a considéré que lorsqu’une infraction porte sur « la chose publique, il ne saurait y avoir de compromis ».

Raison pour laquelle, il a demandé que « les poursuites soient conduites dans toute sa rigueur » et qu’il y ait une application stricte de la loi.

Excepté Abdou Ndiath contre qui il a été requis un an ferme, le procureur a préféré s’en remettre « à la sagesse du juge ».

