États-Unis : le rappeur Fatman Scoop s’effondre sur scène…Et meurt

Le rappeur Fatman Scoop, de son vrai nom Issac Freeman, est décédé à l’âge de 53 ans ce samedi, comme l’a annoncé son manager de tournée, DJ Birch Michael. Vendredi soir, Fatman Scoop s’était effondré sur scène et avait été transporté d’urgence à l’hôpital.

« C’est avec une immense tristesse que je vous annonce la disparition d’Issac Freeman », a déclaré DJ Birch Michael sur Instagram. « Je suis sans mots… Nous avons parcouru le monde ensemble, et tu m’as offert l’opportunité de jouer sur les plus grandes scènes. Ce que tu m’as transmis a façonné la personne que je suis aujourd’hui. »

Le rappeur Fatman Scoop s’était fait connaître à la fin des années 1990 grâce à son titre « Be Faithful ». Ensuite, il avait collaboré avec Missy Elliott sur le tube « Lose Control » et avec Mariah Carey sur « It’s Like That » en 2005.

Par ailleurs, le rappeur Fatman Scoop devait participer au prochain album d’A$AP Rocky, « Don’t Be Dumb ». Il devait également intervenir sur le titre « Hood Happy » aux côtés de Morrissey, Busta Rhymes, Flavor Flav et Slick Rick.

Source BWTV