FOCAC 2024 à Beijing : La Chine se prépare à accueillir l’Afrique

La 9ème édition du Forum de coopération sino-africaine (Focac) se tient du 4 au 6 septembre prochain, à Beijing. L’occasion de revisiter la coopération sino-africaine qui, ces dernières décennies, s’est imposée comme un modèle de réussite de partenariat Sud-Sud.

Après Dakar en novembre 2021, Beijing, la capitale chinoise va accueillir du 4 au 6 septembre prochain, le 9e Forum de coopération sino-africaine (Focac). Du côté chinois, l’évènement, considéré « comme la plus grande rencontre diplomatique de ces dernières années », se prépare bien.

En conférence de presse à Dakar, Li Yan, chargée d’affaires et ministre conseiller à l’ambassade de Chine au Sénégal, a affirmé que la rencontre va enregistrer une plus forte participation de dirigeants africains, dont le président de la Commission de l’Union africaine. Le Secrétaire général des Nations unies, lui, sera un invité spécial.

Après le banquet de bienvenue et la cérémonie d’ouverture, il est prévu quatre réunions respectivement sur les thèmes de la gouvernance de l’État, de l’industrialisation et de la modernisation agricole, de la paix et de la sécurité et de la coopération de haute qualité dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route.

Avec comme thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africaine de haut niveau », cette 9ème édition du Focac sera sanctionnée par l’adoption de deux documents finaux : une déclaration du Sommet de Beijing et un Plan d’action 2024-2027.

« Cette rencontre permettra aussi d’établir un consensus majeur entre la Chine et l’Afrique et tracer la voie de la mise en œuvre d’une coopération de haute qualité pour les trois années à venir. Nous allons aussi passer en revue un peu de l’histoire du Focac au cours des 24 années écoulées depuis sa création. Le Forum de la nouvelle ère a toujours adhéré au principe de la planification commune de construction commune et de bénéfices communs », a affirmé la diplomate chinoise.

Elle a expliqué que le développement du système du Focac a aussi été remarquable, ce qui en fait un symbole de la Coopération sino-africaine et un modèle pour la coopération internationale.

« Le Président Xi Jinping attache une grande importance aux relations sino-africaines en se rendant déjà 5 fois en Afrique. Les relations sino-africaines sont entrées dans une nouvelle phase où nos deux parties visent à construire une communauté d’avenir de haut niveau et la coopération gagnant-gagnant entre l’Afrique et la Chine progresse vers une modernisation de meilleure qualité », a-t-elle ajouté. Le Sénégal assure la co-présidence du Forum de coopération sino-africaine depuis 2018.

Source Oumar NDIAYE