Le rappeur Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Nittu DEUG, Karim Xrum Xah est très très gravement malade et actuellement hospitalisé à Dakar. Il a subi deux opérations, mais sa situation s’aggrave de jour en jour. Il a besoin de notre aide à tous pour son évacuation à l’étranger pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. Si nous ne faisons rien, ne nous étonnons pas que le pire lui arrive et nous n’aurons que nos regrets à faire valoir. Nous prions tous pour sa guérison mais il a besoin de notre aide et de notre soutien financier maintenant. Il a été dans beaucoup de combats pour la bonne cause, avec beaucoup de détermination il a toujours été sincérité dans l’engament qu’on lui connaît. C’est maintenant ou sinon ce sera trop tard.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn