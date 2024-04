Le régime de Diomaye…bascule vers quelque chose de grave !

Personne ne voit venir. Mais petit à petit, les nouvelles autorités instaurent un nouveau mode de gouvernance drastique qui finira par surprendre plus d’un. Le nouveau régime de Diomaye se coupe de tout ce qui faisait le tissu social des Sénégalais. La solidarité entre les autorités et les populations est délaissée au profit du « PROJET» dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Xibaaru va vous montrer les signes annonciateurs d’un basculement vers une politique plus rigoureuse qui risque de restreindre les libertés publiques.

Les signes sont clairs. Le Sénégal entreprend un virage à 500 degrés. C’est la véritable rupture avec tout ce qui se faisait auparavant. C’est déjà la rupture avec les Confréries au Sénégal. Une mesure déjà annoncée par Ngagne Demba Touré il y a deux ans. Depuis leur arrivée au pouvoir, aucun signe envers les Tarikhas. Les différents régimes qui se sont succédé au Sénégal avaient pour habitude d’apporter des aides aux mosquées à l’occasion des fêtes comme la korité, la tabaski. Pour la korité de cette année, il n’en est rien.

Un véritable séisme dans un pays comme le Sénégal. Les nouvelles autorités avaient déjà annoncé la couleur. Il faut s’attendre à une rupture des rapports qui existaient avec les différentes confréries et chapelles religieuses. Elles sont aux ordres de salafistes qui ne supportent pas les confréries. Le Sénégal doit vivre avec cette fâcheuse tendance qui risque de s’installer au Sénégal.

Après Ngagne Demba Touré, c’est autour hier de Birame Souleye Diop d’ajouter une nouvelle couche. Les nouvelles autorités ne veulent plus être mêlées au sport. Birame Souleye Diop : « nous ne parrainerons ni combat de lutte, ni match de foot ». Une rupture avec le monde du sport. Les nouvelles autorités coupent tout lien. Au Sénégal où le sport occupe une place importante, les nouvelles autorités ont décidé de rompre toutes les habitudes qui se déroulaient.

Me Abdoulaye Wade ensuite Macky Sall accordaient une grande importance au mouvement sportif à qui ils accordaient une aide conséquente. A l’occasion d’évènements sportifs de grandes envergures, ils avaient pour habitude de casser les tirelires de l’Etat pour apporter leur soutien au mouvement sportif.

Tout le monde sait que le sport fait partie des mouvements fédérateurs au Sénégal. Voilà un secteur qui figure parmi ceux qui peuvent réconcilier tout le monde au Sénégal. Le sport est roi, dit-on partout dans le monde. Cependant, il y a des énergumènes qui veulent penser autrement et qui viennent d’arriver au pouvoir au Sénégal.

Et demain quoi encore ? Peut-être vers la fermeture des bars et l’interdiction de la vente d’alcool. Sinon ce sera le voile intégral pour les femmes. Et le projet salafiste est en marche au Sénégal. C’est un projet qui n’a rien d’économique ou de social. Les salafistes veulent déstabiliser le Sénégal. Ils n’en ont que faire des besoins fondamentaux du Peuple sénégalais.

Or, tout le monde sait que les Sénégalais tiennent à leur liberté de la pratique des cultes et des religions révélées. Les Sénégalais tiennent à leur épanouissement par rapport aux loisirs sains. Le nouveau régime, si on n’y prend garde, veut remettre en cause tout cela. Comment des autorités responsables peuvent se lever pour remettre en cause des acquis du peuple sénégalais. Même les grâces présidentielles n’ont pas été respectées lors de la fête d’indépendance du 04 avril et à l’occasion de la Korité.

On est bien parti pour l’anti système qui est de bâtir une nation reposée tout simplement aux ordres des salafistes. Une nation où ma République ne reposera sur aucun de ses fondements qui faisaient sa solidité. En fait, le projet des salafistes est de déstructurer tout ce qui avait bâti de solide au Sénégal. Leur rêve a toujours été de parvenir au pouvoir au Sénégal pour ensuite conquérir le reste de l’Afrique. Ce que des énergumènes de la trempe de Ngagne Demba Touré, Birame Soulèye Diop déclarent, n’est en fait qu’un avant-goût de ce qui attend le Sénégal. Xibaaru sonne l’alerte et demande aux Sénégalais d’ouvrir les yeux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn