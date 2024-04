Sonko et Diomaye au pouvoir…les insulteurs de Pastef à la retraite

Le nouveau régime accélère la cadence ! Depuis son accession au pouvoir, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fait tout pour matérialiser le PROJET du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Il ne sera pas seul dans cette mission. Son mentor politique sera aux côtés de lui. Ousmane Sonko est à la tête d’un gouvernement de 25 ministres pour mener à bien leur mission. Leur arrivée signe la fin de certains patriotes qui ont passé tout leur temps à insulter les adversaires du maire de Ziguinchor.

Ousmane Sonko était un véritable intouchable sur les réseaux sociaux. Dans le monde virtuel, personne n’osait s’en prendre à celui qu’on surnommait le leader de l’opposition radicale. Critiquer le maire de Ziguinchor, reviendrait à se faire lyncher sur la toile. Ces attaques systématiques ont poussé beaucoup d’intellectuels et journalistes à déserter internet. Rares étaient les critiques vis-à-vis de la bête noire de Macky Sall. Et s’il en était ainsi, c’est parce qu’il avait une petite armée sur le net.

Ces hommes et femmes sont toujours sur la toile. Leur rôle : tirer sur toutes les personnes qui critiquent le PROS (Président Ousmane Sonko). Si certains se sont limités dans le cadre politique, d’autres ont franchi la ligne rouge. Le Pastef comptait en son sein des personnes très radicales. On a vu des gens se réclamant de ce parti allant même jusqu’aux insultes. Des insultes qui n’ont même pas épargné les guides religieux. L’une de ces personnes, est sans doute celui qui se fait appeler Akhenaton sur les réseaux sociaux. Ousseynou Seck de son vrai nom s’en est tellement pris aux Khalifes généraux que beaucoup de patriotes lui ont tourné le dos.

Ces insultes sont même arrivées jusqu’aux oreilles des guides religieux. Faisant une sortie à l’occasion du Gamou de Taiba en 2023, Cheikh Mahi Ibrahime Niass, en remerciant le président Macky Sall, avait déclaré : « Je sais qu’ils vont m’insulter. Mais qu’il m’insulte s’ils pensent que c’est cela la démocratie ». Ces attaques sont retombées sur Ousmane Sonko. Beaucoup lui reprochaient son silence face aux insanités débitées par des personnes se réclamant être ses partisans. Malgré tout, les insultes pleuvaient de plus belle. D’ailleurs, certains semblent être décidé à faire disparaître les confréries au Sénégal.

Akhenaton n’était pas le seul insulteur. On voit souvent Mollah Morgun insulter dans ses vidéos. Kayz Fof pour sa part, lance ses attaques le plus souvent vers le porte-parole du Khalife général des Mouride. Ou alors dans l’entourage du Khalife. S’il ne les attaquait pas, il se perdait dans ses théories complotistes. Cet homme a fait croire aux patriotes à toutes sortes de théories. Même en période de manifestations, il donnait de fausses informations aux rares personnes qui le suivaient. Voilà le type de personnes qui défendait le Pastef sur les réseaux sociaux.

Au début, les patriotes prenaient les déclarations de Kayz Fof pour des vérités. Mais avec le temps, ils se rendront compte que cet homme n’est rien d’autre qu’un marchand d’illusions. Beaucoup ont commencé à s’éloigner de lui. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer ses activés. Mais depuis l’arrivée du tandem Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, ces activités ont drastiquement baissé. Il a de moins à moins de visibilités sur ses différentes plateformes de réseaux sociaux.

L’arrivée de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir change la donne. Toutes ses personnes sont en chômage technique. Ils n’ont plus d’adversaires à insulter. Leurs contenus ont complètement changé. Ils sont désormais dans la peau du parti au pouvoir. L’ère des grands insulteurs semble prendre fin. Car une chose est sûre, l’actuel régime ne les laissera pas ternir leur image. Malheureusement, le Président et son PM auront du mal à matérialiser la rupture tant prônée. Une nouvelle race de militants voit le jour. Il s’agit des laudateurs qui suivent le premier ministre. Ce qu’on refusait à «Niang Xaragne», il y’a une personne qui le fait chez Sonko.

Ce n’est personne d’autre que le dénommé «Diaz PDG». Il joue à l’apprenti «snappeur». Les vidéos de Ousmane Sonko qu’il balance sur la toile sont souvent dénoncées par les patriotes. Le premier ministre qui appelle à la rupture doit éviter de tels comportements autour de lui. Comme le dit l’adage : «charité bien ordonnée commence par soi-même».

Le «tog mouy dokh» (réussir sans rien faire) n’est plus d’actualités chez les patriotes. Tous les soutiens de Sonko qui espéraient un poste peuvent déchanter. Ces personnes ont tiré sur tout et sur tout le monde. Certains attendaient leur part dans cette lutte. Malheureusement, ils sont condamnés à aller travailler comme tous les sénégalais. Mais le nouveau régime devrait faire attention. Il existe en son sein des hommes et femmes bipolaires. Leurs prochaines attaques seront directement menées sur le nouveau régime.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru