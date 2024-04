Un Canadien se fait mordre par un rat dans ses toilettes

À Montréal, au Québec, un homme de 76 ans a découvert un rat dans la cuvette de ses toilettes et a été mordu en essayant de le retirer. Initialement, il a reçu des soins de base et un vaccin antitétanique aux urgences, mais environ 18 jours plus tard, il est retourné à l’hôpital présentant des symptômes graves tels que fièvre, maux de tête et douleurs abdominales.

Ses blessures aux doigts étaient en voie de guérison, mais il présentait des symptômes inquiétants, notamment une basse pression artérielle et une fréquence cardiaque élevée. Des analyses de sang ont révélé des dommages aux reins et un faible nombre de plaquettes, indiquant une infection systémique grave. Les médecins l’ont placé en unité de soins intensifs en raison de signes de dysfonctionnement de plusieurs organes et de septicémie.

Des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés pour des analyses, confirmant qu’il souffrait de leptospirose, une maladie infectieuse causée par des bactéries du genre Leptospira, selon une étude publiée en janvier dans le Journal de l’Association médicale canadienne. La leptospirose, communément appelée maladie de Weil, est une infection courante à l’échelle mondiale, souvent transmise par le contact avec l’urine d’animaux infectés ou par de l’eau ou de la terre contaminée.

Près de 60 000 personnes meurent de la leptospirose chaque année, sur plus d’un million de cas recensés dans le monde. Les symptômes incluent fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements et diarrhée. Dans les cas graves, la maladie peut entraîner un dysfonctionnement organique voire la mort. Le taux de mortalité des personnes atteintes d’une forme grave de la maladie varie entre 5 et 15 %, mais il atteint 50 % pour le sous-groupe de patients qui subissent une hémorragie pulmonaire importante.

Après un traitement antibiotique et d’autres mesures thérapeutiques, l’état de santé du patient s’est amélioré et il a quitté l’unité de soins intensifs. Les rats, en particulier, peuvent transmettre la leptospirose par leur urine, bien que la transmission par la salive soit rare. Dans ce cas, il est probable que la bouche du rat ait été contaminée par de l’urine contenant les bactéries, qui ont ensuite pénétré dans le corps de l’homme par les plaies causées par les morsures. Par ailleurs, un chasseur de serpents a été mordu violemment par un serpent-tigre venimeux.

