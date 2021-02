Covid-19 : quels sont les symptômes du variant britannique ?

Selon une étude menée par l’Office National des Statistiques au Royaume-Uni et publiée le mois de janvier dernier, les malades infectés par le variant britannique présenteraient des symptômes légèrement différents de ceux qui ont été observé chez les patients atteints de la Covid-19 jusqu’à présent.

Fatigue, fièvre et toux en tête du classement

Les chercheurs à l’origine de l’étude se sont penchés sur les déclarations de 6 000 malades infectés par le variant britannique, qu’ils ont interrogés sur leurs symptômes entre le 15 novembre 2020 et le 16 janvier 2021.

La toux est le symptôme le plus déclaré par le patients interrogés au cours de l’étude : 35% d’entre eux ont été touchés par cette manifestation, contre 28% chez les personnes touchées par la souche classique du virus.

Le deuxième symptôme le plus récurrent chez les malades du variant britannique est la fatigue : elle touche 32% d’entre eux, tandis que 29% des malades de la souche classique constatent cette manifestation.

La fièvre serait aussi un symptôme plus présent pour les personnes contaminées par le variant. Elles sont 21,69% à l’évoquer, tandis que les malades classiques de la Covid-19 sont 19,28%.

Mais ce ne sont pas les seuls symptômes qui concernent davantage les patients touchés par le variant britannique : les douleurs musculaires, appelées myalgies, et les maux de gorge font également partie des manifestations plus présentes chez ces patients, puisqu’elles concernent respectivement 25 et 21,8% de ces malades, contre 21 et 19% des individus touchés par la souche classique.

D’autres symptômes semblables

Les symptômes tels que les douleurs abdominales, les diarrhées, les nausées, les vomissements ou encore les maux de tête semblent cependant toucher de façon plus ou moins similaire les personnes concernées par le variant britannique et celles concernées par la souche classique.

Le pourcentage de patients souffrant de maux de tête se retrouve quasiment à égalité dans les deux groupes. La proportion atteint 31,5% chez les personnes souffrant du coronavirus variant tandis que cela représente 30,32 % chez les autres.

Dans un groupe comme l’autre, 10% présentent des nausées et 12% une sensation de souffle court.

Moins de perte d’odorat et de goût

Ils ont également remarqué que la perte de goût et d’odorat, symptômes fréquemment rapportés par les malades de la Covid-19, n’étaient en revanche pas si présente chez ceux infectés par le variant. Respectivement 15% et 16% des malades du nouveau variant déclarent ces symptômes, contre 18% et 19% pour les malades de la première forme du virus.

Une charge virale plus élevée ?

Comment expliquer que certaines manifestations de la Covid-19 diffèrent en fonction de la souche du virus ?

La virologue britannique Lawrence Young a avancé une hypothèse à la BBC jeudi 28 janvier : les personnes touchées par la souche britannique pourraient avoir une charge virale plus élevée, »ce qui expliquerait peut-être le fait qu’il y ait plus de toux, de douleurs musculaires et de fatigue ».